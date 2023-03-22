Пять надежных способов вычислить мужскую измену

Сопоставить факты

Не зря подозреваемых допрашивают по несколько раз. Человек, рассказ которого правдив, хорошо помнит ситуацию, которую излагает, включая детали. При этом из раза в раз они не меняются. Человек, который сочинил историю, не мог продумать все до мелочей и начинает путаться в показаниях. Не рекомендуем в прямом смысле этого слова допрашивать партнера, но если у вас есть подозрения насчет конкретного времени, то попробуйте прощупать почву. Если рассказ показался крайне неубедительным, проявите интерес к той же ситуации спустя длительное время. Версия может измениться до неузнаваемости — не зря латинская пословица гласит: «у лжеца должна быть хорошая память».

Заняться стиркой

Формально в этом нет никакого криминала — ухаживать за одеждой партнера, заниматься стиркой или отправлять ее в химчистку. Классика жанра — презервативы, особенно если вы их не используете или в прикроватной тумбочке всегда есть стратегический запас. Все может быть, вплоть до хозяйственного применения. Но в сочетании с прочими подозрениями улика достаточно надежная. Если вы пользуетесь ими при сексе, можно подойти к делу креативно. Предложить заняться любовью в непривычном месте, зная, что контрацептивы у партнера с собой.

Заняться стиркой