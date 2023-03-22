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The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

Limon.ee
The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса
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The Weeknd
The Weeknd Фото: ALLISON DINNER

Певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) стал самым популярным артистом в мире. Он набрал самое большое количество прослушиваний на Spotify согласно статистике платформы.

Музыкант занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо максимального количества прослушиваний на музыкальном сервисе, The Weeknd стал первым артистом, достигшим отметки более 100 млн ежемесячных слушателей на Spotify.

Композиция «Blinding Lights», выпущенная Тесфайе в 2020 году, стала самой прослушиваемой на Spotify. За все время песню прослушали около 3,47 млрд человек. 

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