Пять самых строгих запретов 22 марта, которые могут принести в дом несчастье: приметы на Сорок святых

Праздник 22 марта считался второй датой встречи весны. Первая приходилась на Сретение — 15 февраля, третья — на Благовещение — 7 апреля.

Сороки и Сорок сороков перекликаются не только со словом сорок, но и со словом сороки - птицы.

В этот день принято было ходить в церковь и ставят 40 свечей в честь погибших воинов. Женщины молились мученикам за мужей и сыновей.

Что нужно приготовить в доме 22 марта

Женщины с детьми готовили вареники и раздавали по одному каждому молодому мужчине, чтобы привлечь суженого.

Обязательно сегодня готовили выпечку в форме птиц. Через плечо кидали выпечку в форме птицы. В какую сторону укажет хвост, оттуда и будет будущий муж.

Что нельзя делать 22 марта

Нельзя 22 марта ругаться, повышать голос и использовать плохие слова.

Нельзя завидовать другим людям, особенно если это ваши близкие друзья или родственники.

Нельзя одалживать деньги. Беды и неприятность можно привлечь.

Нельзя одалживать соль. К неприятностям в семье.

Нельзя совершать крупные покупки, если у вас нет достаточного количества финансов.

​Приметы на 22 марта