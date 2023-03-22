Что нельзя делать 22 марта и как привлечь удачу в этот день. Все запреты в праздник Сорок святых, сообщает Главред.
Пять самых строгих запретов 22 марта, которые могут принести в дом несчастье: приметы на Сорок святых
Пять самых строгих запретов 22 марта, которые могут принести в дом несчастье: приметы на Сорок святых
Праздник 22 марта считался второй датой встречи весны. Первая приходилась на Сретение — 15 февраля, третья — на Благовещение — 7 апреля.
Сороки и Сорок сороков перекликаются не только со словом сорок, но и со словом сороки - птицы.
В этот день принято было ходить в церковь и ставят 40 свечей в честь погибших воинов. Женщины молились мученикам за мужей и сыновей.
Что нужно приготовить в доме 22 марта
- Женщины с детьми готовили вареники и раздавали по одному каждому молодому мужчине, чтобы привлечь суженого.
- Обязательно сегодня готовили выпечку в форме птиц. Через плечо кидали выпечку в форме птицы. В какую сторону укажет хвост, оттуда и будет будущий муж.
Что нельзя делать 22 марта
- Нельзя 22 марта ругаться, повышать голос и использовать плохие слова.
- Нельзя завидовать другим людям, особенно если это ваши близкие друзья или родственники.
- Нельзя одалживать деньги. Беды и неприятность можно привлечь.
- Нельзя одалживать соль. К неприятностям в семье.
- Нельзя совершать крупные покупки, если у вас нет достаточного количества финансов.
Приметы на 22 марта
- Если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней.
- Если теплый ветер, то будет дождливое лето.