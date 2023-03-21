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Глоба назвала везунчика, который весной начнет жизнь с чистого листа

Limon.ee
Глоба назвала везунчика, который весной начнет жизнь с чистого листа
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Фото: Shutterstock

Этот знак Зодиака сможет выйти на новый уровень.

Астролог Тамара Глоба заявила, что жизнь Дев весной 2023 года кардинально изменится в лучшую сторону. По ее словам, судьба улыбнется представителям этого созвездия.

«Для Дев март станет месяцем перемен. Они коснутся и отношения с близкими, и карьеры», – рассказала Тамара Глоба.

Единственный момент, на который надо обратить внимание, по словам астролога, – это транжирство: «Не стоит спускать деньги бездумно, иначе они перестанут приходить!»

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