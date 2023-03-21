Глоба назвала везунчика, который весной начнет жизнь с чистого листа

Астролог Тамара Глоба заявила, что жизнь Дев весной 2023 года кардинально изменится в лучшую сторону. По ее словам, судьба улыбнется представителям этого созвездия.

«Для Дев март станет месяцем перемен. Они коснутся и отношения с близкими, и карьеры», – рассказала Тамара Глоба.