Этот знак Зодиака сможет выйти на новый уровень.
Глоба назвала везунчика, который весной начнет жизнь с чистого листа
Глоба назвала везунчика, который весной начнет жизнь с чистого листа
Астролог Тамара Глоба заявила, что жизнь Дев весной 2023 года кардинально изменится в лучшую сторону. По ее словам, судьба улыбнется представителям этого созвездия.
«Для Дев март станет месяцем перемен. Они коснутся и отношения с близкими, и карьеры», – рассказала Тамара Глоба.
Единственный момент, на который надо обратить внимание, по словам астролога, – это транжирство: «Не стоит спускать деньги бездумно, иначе они перестанут приходить!»
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