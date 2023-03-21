Десять лет назад парикмахер Яна Сулковская и фотограф Карина Ваус решили открыть детскую модельную студию, а назвали ее первыми буквами своих имен. Так и родилась JK Club Models, которая в начале марта отметила свое десятилетие.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Главное – набраться уверенности!» Две предприимчивые жительницы Таллинна устроили модную детскую революцию
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«Главное – набраться уверенности!» Две предприимчивые жительницы Таллинна устроили модную детскую революцию
За время существования модельная студия-агенство JK Club Models провела около ста модных показов и более двухсот рекламных фотосъемок, создала свой ежегодный фестиваль моды. Ученицы студии выходят на подиумы Талиннской недели моды, а самые маленькие воспитанницы JK Club Models приняли участие в Рижской неделе моды. Смотрите видеорепортаж!
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