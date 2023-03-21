ФОТО ⟩ Из-за сломанных перил на лестнице Пыхьяконна в Виймси пострадал ребенок

Осенью 2017 года рядом с парком приключений Виймси и санаторием Карулаугу было завершено строительство лестницы Пыхьяконна, которая соединяет деревни Хаабнееме и Лубья. Эта лестница очень быстро стала местной достопримечательностью.

Однако в понедельник вечером в группе одной из социальных сетей, где общаются жители Виймси, было опубликовано тревожное сообщение: «На перилах лестницы есть опасные поручни!».

По словам человека, написавшего сообщение, ребенку потребовалось наложить швы, потому что он прорезал на руке глубокую рану о сломанный острый край поручня. Помимо сломанного поручня, человек также поделился фотографией покалеченной руки.

К сожалению, редакции Elu24 не удалось связаться с автором сообщения.

Сломанные перила на лестнице Пыхьяконна. Фото: Erakogu

Начальник отдела строительства и коммунального хозяйства муниципалитета Виймси, Таави Валгмяэ сообщил, что информация о сломанных перилах на лестнице Пыхьяконна поступила к ним в понедельник вечером.

«Сегодня утром коммунальная служба осмотрела лестницу и распорядилась провести необходимый ремонт», – добавил Валгмяэ. По его словам, опасное место сегодня было огорожено.

«Мы желаем ребенку скорейшего выздоровления!» – сказал Таави Валгамяэ.