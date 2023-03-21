ВНИМАНИЕ ⟩ Мошеннические письма рассылаются от имени торговой сети. Lidl: мы никогда не просим переходить по подозрительным ссылкам

Хеди оставила комментарий под публикацией в Facebook о Lidl, где хотела предупредить всех о мошеннических письмах, отправленных с аккаунта Lidl Fans. В сообщении к человеку обращаются по имени и фамилии и информируют его о том, что он выиграл приз. Однако, прежде чем получить его, вы должны лайкнуть страницу Lidl Fans и поделиться постами в пяти группах в Facebook. Когда это будет сделано, нажмите кнопку «Готово!» в конце сообщения.

Сообщение выглядит так:

Мошенническое письмо. Фото: Ekraanitõmmis.

Хеди говорит, что ни в коем случае не стоит нажимать на копку «Готово!». «В своей профессиональной жизни я сталкивалась со всевозможными мошенниками, и поэтому до сих пор замечаю эти сомнительные "выигрыши" и письма. Легче предотвратить случаи мошенничества и распространить информацию о нем», – говорит Хеди.

В Facebook есть несколько аккаунтов Lidl Fans. Посты там содержат подозрительные ссылки, на которые нельзя переходить.

Поддельный аккаунт. Фото: Ekraanitõmmis.

Lidl никогда не просит переходить по подозрительным ссылкам

Руководитель по связям с общественностью Lidl Eesti Катрин Сеппель говорит, что они неоднократно предупреждали в своих каналах связи о фальшивых розыгрышах, распространяемых под брендом Lidl. «Мы просим людей быть внимательными и учитывать, что Lidl никогда не просит переходить по подозрительным ссылкам или передавать свои личные данные», – говорит Сеппель.