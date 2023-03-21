ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ ⟩ Невеста Стефана Айрапетяна поделилась очаровательным снимком с их 3-месячной дочерью

Стефан Айрапетян и Виктория Койтсаар, которые впервые стали родителями в конце прошлого года, нечасто публикуют фотографии своей маленькой дочери в социальных сетях.

Если в прошлые выходные Стефан показал поклонникам, какой он отец, фотографией своей маленькой дочери, то сегодня чудесным моментом поделилась Виктория.

«Моя Майя», – подписала Виктория очаровательный пост.

«Ой, как мило! Малышка уже так выросла!» – прокомментировал публикацию пользователь соцсети. «Чудное мгновенье!» – радостно добавил кто-то.

Дочь Стефана и Виктории, Майя, родилась 28 декабря 2022 года. «Это просто невероятно», – описал Стефан свои чувства порталу Elu24 на следующий день после рождения ребенка.