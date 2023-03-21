Невеста музыканта Стефана Айрапетяна Виктория Койтсаар поделилась милой фотографией своей маленькой дочери в социальных сетях, пишет Elu24.
ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ ⟩ Невеста Стефана Айрапетяна поделилась очаровательным снимком с их 3-месячной дочерью
Стефан Айрапетян и Виктория Койтсаар, которые впервые стали родителями в конце прошлого года, нечасто публикуют фотографии своей маленькой дочери в социальных сетях.
Если в прошлые выходные Стефан показал поклонникам, какой он отец, фотографией своей маленькой дочери, то сегодня чудесным моментом поделилась Виктория.
«Моя Майя», – подписала Виктория очаровательный пост.
«Ой, как мило! Малышка уже так выросла!» – прокомментировал публикацию пользователь соцсети. «Чудное мгновенье!» – радостно добавил кто-то.
Дочь Стефана и Виктории, Майя, родилась 28 декабря 2022 года. «Это просто невероятно», – описал Стефан свои чувства порталу Elu24 на следующий день после рождения ребенка.
Стефан, певец из Вильянди, и его возлюбленная Виктория Койтсаар объявили, что ждут ребенка в августе прошлого года. Молодые люди уже знали во время конкурса Евровидение-2022, на котором Стефан представлял Эстонию с песней Hope, что ждут прибавления в семье. «К счастью, животика еще не было видно», – рассказали летом будущие родители.