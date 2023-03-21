В понедельник, 20 марта, отмечался Международный день счастья. По традиции по случаю такого праздника был опубликован ежегодный Глобальный отчет о счастье. Его представили в Нью-Йорке.
Рейтинг стран с самым счастливым населением: наши соседи на первом месте, на каком же Эстония?
Доклад о счастье готовят ученые на основе опросов ассоциации социологических организаций Gallup International за последние три года. Индекс счастья подсчитывается с учетом шести ключевых критериев: социальная поддержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.
Финляндия шестой год подряд заняла в рейтинге стран с самым счастливым населением первое место.
В первую десятку, кроме финнов, вошли также датчане, исландцы, израильтяне, голландцы, шведы, норвежцы, швейцарцы, жители Люксембурга и Новой Зеландии.
У стран Балтии места распределились следующим образом: Литва – 20-е место, Эстония – 31-е место, а Латвия – 41-е место.
Самыми несчастливыми среди 137 стран, которые представлены в докладе, являются Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.
Украина занимает 92-е место. Это чуть выше, чем было в прошлом году.