Рейтинг стран с самым счастливым населением: наши соседи на первом месте, на каком же Эстония?

Доклад о счастье готовят ученые на основе опросов ассоциации социологических организаций Gallup International за последние три года. Индекс счастья подсчитывается с учетом шести ключевых критериев: социальная поддержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

Финляндия шестой год подряд заняла в рейтинге стран с самым счастливым населением первое место.

В первую десятку, кроме финнов, вошли также датчане, исландцы, израильтяне, голландцы, шведы, норвежцы, швейцарцы, жители Люксембурга и Новой Зеландии.

У стран Балтии места распределились следующим образом: Литва – 20-е место, Эстония – 31-е место, а Латвия – 41-е место.

Самыми несчастливыми среди 137 стран, которые представлены в докладе, являются Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.