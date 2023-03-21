Суд вынес приговор виновным в убийстве всемирно известного рэпера

Четвертый обвиняемый по делу об убийстве, 25-летний Роберт Аллен, в 2022 году признал все обвинения и выступил в судебном разбирательстве свидетелем со стороны обвинения против Боутрайта, Уильямса и Ньюса.

Окончательный приговор будет вынесен судом позднее. Присяжные потребовали для подсудимых пожизненного заключения.

Убийство

19 июня 2018 года 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом XXXTentacion, выходил из собственного мотосалона. В музыканта несколько раз выстрелили - нападение совершили трое афроамериканцев в масках и капюшонах. После убийства они забрали принадлежавшую жертве сумку Louis Vuitton и скрылись.

Джасей Дуэйн Онфрой

Джасей Дуэйн Онфрой родился в 1998 году во Флориде, США. Свой дебютный альбом «17» музыкант выпустил в 2017 году. После выхода пластинка заняла вторую позицию в чарте Billboard 200. Последний при жизни рэпера сольный альбом «?» вышел весной 2018 года.