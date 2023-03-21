ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тепло ли тебе, девица? Горячие эстонки промчались в бикини по озеру Харку

Соревнования по серфингу на льду проходили на лыжах. Всего было проведено три заезда, в которых 15 спортсменок уверенно стояли на льду, несмотря на холод и ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду.

Фото: Raul Harro

«Идея провести подобный заезд возникла после того, как мы с моей подругой Анникой попробовали, каково это – кататься в бикини на льду зимой – это был колоссальный выброс адреналина!» – сказала Аулик, которой пришла в голову эта идея. «Я сразу же поняла, что к мероприятию нужно добавить что-то важное. Первое, что пришло мне в голову – мой милый племянник, которому девять лет, и у которого муковисцидоз», – рассказала Аулик, как решила сделать зрелищные соревнования благотворительными.

Аулик призналась, что пригласила на благотворительный заезд всех знакомых серфингисток, большинство из которых сразу же вдохновились идеей. В день конкурса ветра было более чем достаточно. «Я все еще очень волновалась за то, как у них дела, и надеялась, что они устоят на ногах. К счастью, все прошло хорошо, и мы провели свои заезды. У нас здесь, в маленькой Эстонии, очень красивые, умелые и добрые женщины. Мы обязательно сделаем это снова!» – сказала организатор заезда в бикини.

Трийна Трей (в середине), Серли Аулик (справа) и Анника Туйск (слева). Фото: Raul Harro

Трийна Трей из серф-клуба Häädemeeste победила в трех гонках, опередив Серли Аулик и Аннику Туйск. Трей сказала, что решила принять участие в соревновании, потому что оно показалось ей захватывающим новым испытанием. Кроме того, у нее была цель: поддержать больных.