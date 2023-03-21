Алла Пугачева показала, как изменилась ее девятилетняя дочь: поклонники в восторге
Алла Пугачева показала, как изменилась ее девятилетняя дочь: поклонники в восторге
Певица вместе с семьей переехала за границу год назад и пока звезда эстрады планирует оставаться в Израиле. Дети уже ходят в местную школу, а Алла Борисовна присматривает новый дом.
В последнее время Примадонна часто публикует видео с детьми, показывая их в домашней обстановке. Многие подметили, как выросла и похорошела ее девятилетняя дочь Лиза. На новом видео девочка предстала в желтой футболке, клетчатых брюках и с черной сумкой через плечо. Юная Лиза показывала звездной матери мастерство ловли мяча кепкой.