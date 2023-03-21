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Алла Пугачева показала, как изменилась ее девятилетняя дочь: поклонники в восторге

Limon.ee
Алла Пугачева показала, как изменилась ее девятилетняя дочь: поклонники в восторге
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Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Алла Пугачева похвасталась подросшей дочерью на видео, пишет wday.ru.

Певица вместе с семьей переехала за границу год назад и пока звезда эстрады планирует оставаться в Израиле. Дети уже ходят в местную школу, а Алла Борисовна присматривает новый дом.

В последнее время Примадонна часто публикует видео с детьми, показывая их в домашней обстановке. Многие подметили, как выросла и похорошела ее девятилетняя дочь Лиза. На новом видео девочка предстала в желтой футболке, клетчатых брюках и с черной сумкой через плечо. Юная Лиза показывала звездной матери мастерство ловли мяча кепкой.
 
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