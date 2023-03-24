На выставке «Венеция - королева морей» в Летной гавани экспонируется картина за четыре миллона долларов: не хотите ли приобрести?

Всем хорошо известен символ итальянского города Венеция - каменный крылатый лев. Его можно встретить повсюду. Лапа каменного льва лежит на книге. Это Евангелие. На одних скульптурах она изображена открытой, на других плотно закрыта. Это не просто причуда зодчих. В книге сокрыта потайная символика. Если книга открыта, то она символизирует мир, если закрыта - олицетворяет войну

Константин Седнев