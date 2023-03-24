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На выставке «Венеция - королева морей» в Летной гавани экспонируется картина за четыре миллона долларов: не хотите ли приобрести?

Лиана Турпакова Константин Седнев
На выставке «Венеция - королева морей» в Летной гавани экспонируется картина за четыре миллона долларов: не хотите ли приобрести?
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Фото: Konstantin Sednev

Деньги, власть, культура, технологии - история и все тайны самого известного и самого могущественного морского города в мире раскрывается в Летной гавани с 25 марта.

Выставка даст увлекательное представление о подъеме, взлете и падении Венецианской республики или Республики Святого Марка и о сегодняшней борьбе города с повышением уровня моря и массовым туризмом.

Всем хорошо известен символ итальянского города Венеция - каменный крылатый лев. Его можно встретить повсюду. Лапа каменного льва лежит на книге. Это Евангелие. На одних скульптурах она изображена открытой, на других плотно закрыта. Это не просто причуда зодчих. В книге сокрыта потайная символика. Если книга открыта, то она символизирует мир, если закрыта - олицетворяет войну

Константин Седнев

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