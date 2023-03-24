Деньги, власть, культура, технологии - история и все тайны самого известного и самого могущественного морского города в мире раскрывается в Летной гавани с 25 марта.
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На выставке «Венеция - королева морей» в Летной гавани экспонируется картина за четыре миллона долларов: не хотите ли приобрести?
На выставке «Венеция - королева морей» в Летной гавани экспонируется картина за четыре миллона долларов: не хотите ли приобрести?
Выставка даст увлекательное представление о подъеме, взлете и падении Венецианской республики или Республики Святого Марка и о сегодняшней борьбе города с повышением уровня моря и массовым туризмом.