Появились первые кадры со съемок сериала «Корона» с «юными» Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Известно, что будущих супругов времен студенчества сыграют начинающие актеры Эд Маквей и Мег Беллами, а действие съемок происходит в Сент-Эндрюсе (Шотландия). Именно там в 2001 году познакомились Кейт и Уильям во время учебы в университете.

Мег Беллами в роли Кейт Миддлтон и Эд Маквей в роли принца Уильяма на съемках нового сезона сериала "Корона". Фото: Andrew Milligan

На момент встречи с внуком королевы Великобритании Кейт также подрабатывала официанткой в одной итальянской пиццерии в Сент-Эндрюсе. И в шестом сезоне «Короны» мы увидим Мег Беллами и в этом амплуа.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в июне 2005 года. Фото: HO

В новых эпизодах зрителям будет показан период жизни королевской семьи в 1990-х годах, включая трагическую смерть матери Уильяма, принцессы Дианы. Создатели сериала отметили, что сам момент аварии показан не будет, а только ее преддверие и последствия.