В шестом сезоне популярного сериала "Корона", рассказывающем о жизни британских монархов, появится сюжетная линия, посвященная знакомству и зарождению отношений между юными Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, пишет Сплетник.
Появились первые кадры со съемок сериала «Корона» с «юными» Кейт Миддлтон и принцем Уильямом
Известно, что будущих супругов времен студенчества сыграют начинающие актеры Эд Маквей и Мег Беллами, а действие съемок происходит в Сент-Эндрюсе (Шотландия). Именно там в 2001 году познакомились Кейт и Уильям во время учебы в университете.
На момент встречи с внуком королевы Великобритании Кейт также подрабатывала официанткой в одной итальянской пиццерии в Сент-Эндрюсе. И в шестом сезоне «Короны» мы увидим Мег Беллами и в этом амплуа.
В новых эпизодах зрителям будет показан период жизни королевской семьи в 1990-х годах, включая трагическую смерть матери Уильяма, принцессы Дианы. Создатели сериала отметили, что сам момент аварии показан не будет, а только ее преддверие и последствия.
В сентябре 2022 года съемки сериала были приостановлены в день смерти Елизаветы II, а также в день ее похорон.