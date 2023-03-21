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Грета Тунберг станет почетным доктором Университета Хельсинки

Limon.ee
Грета Тунберг станет почетным доктором Университета Хельсинки
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Грета Тумберг
Грета Тумберг Фото: SCANPIX

Шведская 20-летняя экоактивистка Грета Тунберг станет почетным доктором факультета теологии Университета Хельсинки. Об этом 20 марта сообщается в публикации на сайте вуза.

«Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем миру, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она», – цитируют финские СМИ профессора университета Мартти Ниссинена.

Степень будет присвоена Тунберг 9 июня. Отмечается, что всего в этом году 30 человек станут почетными докторами университета в разных областях. В их числе оказался президент Финляндии Саули Ниинистe – в мае ему присвоит степень факультет философии.

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