Грета Тунберг станет почетным доктором Университета Хельсинки

«Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем миру, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она», – цитируют финские СМИ профессора университета Мартти Ниссинена.

Степень будет присвоена Тунберг 9 июня. Отмечается, что всего в этом году 30 человек станут почетными докторами университета в разных областях. В их числе оказался президент Финляндии Саули Ниинистe – в мае ему присвоит степень факультет философии.