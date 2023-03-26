Что делать, чтобы молоко быстро закипело, но не убежало

По утрам, особенно в семьях, где есть дети, люди предпочитают готовить каши. Этот продукт с удовольствием ели еще наши мамы и бабушки.

И годами многие хозяйки совершают одну и ту же ошибку - стоят у плиты и внимательно контролируют, чтобы молоко в процессе варки не убежало.

Вместе с тем существует лайфхак, благодаря которому ваша молочная каша ни за что не покинет кастрюлю во время кипения.