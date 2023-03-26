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Что делать, чтобы молоко быстро закипело, но не убежало

Limon.ee
Что делать, чтобы молоко быстро закипело, но не убежало
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Молоко убежала. Иллюстративное фото
Молоко убежала. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С таким лайфхаком вы никогда не прогадаете с кашей или молочным супом, пишет teleprogramma.pro.

По утрам, особенно в семьях, где есть дети, люди предпочитают готовить каши. Этот продукт с удовольствием ели еще наши мамы и бабушки.

И годами многие хозяйки совершают одну и ту же ошибку - стоят у плиты и внимательно контролируют, чтобы молоко в процессе варки не убежало.

Вместе с тем существует лайфхак, благодаря которому ваша молочная каша ни за что не покинет кастрюлю во время кипения.

Просто перед тем, как налить молоко в кастрюлю, бросьте в середину пустой кастрюли ложку сахара, а ее края по дну и сверху промажьте кусочком сливочного масла. Этот способ также позволит молоку закипеть быстрее обычного.

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