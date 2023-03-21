Вт, 21.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский фотограф во время весенней прогулки по городу встретил отдыхающего тюленя

Limon.ee
Эстонский фотограф во время весенней прогулки по городу встретил отдыхающего тюленя
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Если вы отгадаете без подсказок, где сделаны фотографии для нашей галереи внутри этой новости, значит вы точно бывали на Сааремаа. Сегодня на портале Limon.ee много весточек с этого милого эстонского острова. 

Вчера журналисты и местные жители на острове отмечали наступление астрономической весны. Несмотря на туман, погода была вполне весенняя. Воздух прогрелся до 10 градусов, солнце периодически выглядывало из-за туч. Фотограф прогуливался с камерой по Сааремаа и сделал снимки размеренной жизни островитян. 

В галерее вы увидите всё - от первых подснежников до рыбаков и тюленя, беззаботно отдыхающего на берегу. Хотелось бы на денек оказаться там, чтобы отдохнуть от суеты больших городов?

Смотрите галерею! 

Ключевые слова
Наверх