Если вы отгадаете без подсказок, где сделаны фотографии для нашей галереи внутри этой новости, значит вы точно бывали на Сааремаа. Сегодня на портале Limon.ee много весточек с этого милого эстонского острова.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский фотограф во время весенней прогулки по городу встретил отдыхающего тюленя
Эстонский фотограф во время весенней прогулки по городу встретил отдыхающего тюленя
Вчера журналисты и местные жители на острове отмечали наступление астрономической весны. Несмотря на туман, погода была вполне весенняя. Воздух прогрелся до 10 градусов, солнце периодически выглядывало из-за туч. Фотограф прогуливался с камерой по Сааремаа и сделал снимки размеренной жизни островитян.
В галерее вы увидите всё - от первых подснежников до рыбаков и тюленя, беззаботно отдыхающего на берегу. Хотелось бы на денек оказаться там, чтобы отдохнуть от суеты больших городов?
Смотрите галерею!
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