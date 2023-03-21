«Большинство ожерелий расположены в позиции, напоминающей букву Z», - говорит Ева, дизайнер из Таллинна. По словам женщины, такое расположение не может быть случайным.
Для подписчиков
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ УМЫСЕЛ? ⟩ Таллиннка заметила странные Z-образные формы на популярном эстонском сайте аукционов
Добавлен комментарий Luutar OÜ
Таллиннка заметила странные Z-образные формы на популярном эстонском сайте аукционов
Ева (имя изменено - прим. ред.), обеспокоенная женщина из Таллинна, сообщила Elu24, что в интернет-магазине Osta.ee продаются ожерелья из популярного эстонского ломбарда, но их расположение не соответствует ситуации в мире. «Лично я думаю, что их специально так размещают», - говорит она о фотографиях, найденных в интернет-магазине.