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СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ УМЫСЕЛ? ⟩ Таллиннка заметила странные Z-образные формы на популярном эстонском сайте аукционов

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Крислин Метсанурм
, репортер
Таллиннка заметила странные Z-образные формы на популярном эстонском сайте аукционов
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Фото: Erakogu/ Kuvatõmmised

«Большинство ожерелий расположены в позиции, напоминающей букву Z», - говорит Ева, дизайнер из Таллинна. По словам женщины, такое расположение не может быть случайным.

Ева (имя изменено - прим. ред.), обеспокоенная женщина из Таллинна, сообщила Elu24, что в интернет-магазине Osta.ee продаются ожерелья из популярного эстонского ломбарда, но их расположение не соответствует ситуации в мире. «Лично я думаю, что их специально так размещают», - говорит она о фотографиях, найденных в интернет-магазине.

Женщина убеждена, что размещение продаваемых изделий не случайно, а имеет скрытый смысл, который мало кто понимает. «Большинство ожерелий размещены в позиции, напоминающей букву Z», - говорит она. Ева продолжает, добавляя фотографии всех ожерелий. «Взгляните и убедитесь сами!»

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