СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ УМЫСЕЛ? ⟩ Таллиннка заметила странные Z-образные формы на популярном эстонском сайте аукционов

Ева (имя изменено - прим. ред.), обеспокоенная женщина из Таллинна, сообщила Elu24, что в интернет-магазине Osta.ee продаются ожерелья из популярного эстонского ломбарда, но их расположение не соответствует ситуации в мире. «Лично я думаю, что их специально так размещают», - говорит она о фотографиях, найденных в интернет-магазине.