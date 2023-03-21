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В день весеннего равноденствия эстонский дизайнер Диана Денисова получила пожелание, которое вызвало у нее приступ смеха

Limon.ee
В день весеннего равноденствия эстонский дизайнер Диана Денисова получила пожелание, которое вызвало у нее приступ смеха
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Дизайнер Диана Денисова
Дизайнер Диана Денисова Фото: личный архив

Дизайнер Диана Денисова на своей страничке в Фейсбуке описала веселую ситуацию, которая произошла с ней за завтраком 21 марта.

Ей позвонили, как это сегодня модно, с незнакомого номера. Диана ответила, и дальше пошел такой искрометный диалог. 

«Утром раздался звонок из «департамента полиции»:

- Диана Денисова?

- Да

- У вас есть ухажёр?

- У меня много ухажёров

- Почему вы так разговариваете?

- Пришлите мне всю информацию на электронную почту.

- На e-mail? Вот идите и потрахайтесь хорошо на e-mail!»

Диана смеется, что день весеннего равноденствия у нее начался просто феерично.

А как астрономическая весна началась у вас?

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