Дизайнер Диана Денисова на своей страничке в Фейсбуке описала веселую ситуацию, которая произошла с ней за завтраком 21 марта.
В день весеннего равноденствия эстонский дизайнер Диана Денисова получила пожелание, которое вызвало у нее приступ смеха
В день весеннего равноденствия эстонский дизайнер Диана Денисова получила пожелание, которое вызвало у нее приступ смеха
Ей позвонили, как это сегодня модно, с незнакомого номера. Диана ответила, и дальше пошел такой искрометный диалог.
«Утром раздался звонок из «департамента полиции»:
- Диана Денисова?
- Да
- У вас есть ухажёр?
- У меня много ухажёров
- Почему вы так разговариваете?
- Пришлите мне всю информацию на электронную почту.
- На e-mail? Вот идите и потрахайтесь хорошо на e-mail!»
Диана смеется, что день весеннего равноденствия у нее начался просто феерично.
А как астрономическая весна началась у вас?
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