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ИЩУТ ВСЕМ ОСТРОВОМ ⟩ На Сааремаа потеряли счастливого обладателя 616 тысяч евро: вы его не видели?

, старший редактор Saarte Hääl
На Сааремаа потеряли счастливого обладателя 616 тысяч евро: вы его не видели?
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Лотерейный билет Bingo Loto
Лотерейный билет Bingo Loto Фото: Elmo Riig

Счастливый обладатель джекпота лотереи Bingo Loto в размере 616 648,30 евро, разыгранного более месяца назад, до сих пор не пришел за своим кушем. Победителя ищут всем островом Сааремаа, потому что билет был куплен именно там. 

В конце февраля победитель связался с Eesti Loto и пообещал в ближайшие дни приехать для оформления выигрыша, но до сих пор этого не сделал, передает Saarte Hääl

«Выигрыш до сих пор не оформлен», - сказала представитель компании Eesti Loto Аннели Луйкмель. 

Билет с одним полем был куплен в R-kiosk в городе Курессааре. 

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