Счастливый обладатель джекпота лотереи Bingo Loto в размере 616 648,30 евро, разыгранного более месяца назад, до сих пор не пришел за своим кушем. Победителя ищут всем островом Сааремаа, потому что билет был куплен именно там.
ИЩУТ ВСЕМ ОСТРОВОМ ⟩ На Сааремаа потеряли счастливого обладателя 616 тысяч евро: вы его не видели?
На Сааремаа потеряли счастливого обладателя 616 тысяч евро: вы его не видели?
В конце февраля победитель связался с Eesti Loto и пообещал в ближайшие дни приехать для оформления выигрыша, но до сих пор этого не сделал, передает Saarte Hääl.
«Выигрыш до сих пор не оформлен», - сказала представитель компании Eesti Loto Аннели Луйкмель.
Билет с одним полем был куплен в R-kiosk в городе Курессааре.