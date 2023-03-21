Океан любви и страсти! Любовный гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака

Овен

Обратите особенное внимание на вторую половину месяца. Именно тогда судьба начнет упорно сводить вас с большой любовью, которую можно упустить, если постоянно думать о работе.

Смените свои приоритеты, если хотите обрести личное счастье и откажитесь от излишней серьезности. Вспомните, что вы тоже можете виртуозно флиртовать. Тем, кто состоит в отношениях, стоит быть сдержаннее в высказываниях в третьей декаде, чтобы случайно не обидеть любимого человека.

Телец

Примерные семьянины Тельцы рискуют увлечься временным интересом с приходом весны. Вероятнее всего, вам не хватает романтики в уже имеющихся отношениях. Если хотите избежать соблазна и искушения, возьмите инициативу в свои руки и сообщите о своих ожиданиях любимому человеку.

Одинокие представители знака непременно заведут отношения в середине апреля, причем будут обязаны своему счастью хорошим знакомым, которые выступят в роли сводников. Не отнекивайтесь и не делайте вид, что вам все равно.

Близнецы

Семейные Близнецы рискуют начать апрель 2023 года с большого конфликта. Если не научитесь договариваться с людьми, скандалов на почве вашего упрямства точно не избежать. Подумайте, к какому результату стоит стремиться: к миру в паре или к тому, чтобы настоять на своем.