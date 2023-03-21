Эстонский стилист Женя Фокин решил проехать в поезде Elron, надев на себя хвост русалки. Как ему удалось войти в транспорт в таком необычном наряде - остается только догадываться.
В поезда Elron теперь только в таком дресс-коде: стилист Женя Фокин стал первым
В поезда Elron теперь только в таком дресс-коде: стилист Женя Фокин стал первым
Женя рекламирует курьерскую фирму по доставке еды, отмечая, что, когда поезд доедет до места назначения, он «будет сыт».
Безусловно, русалочий хвост - необходимая вещь: при проливных дождях можно эффектно плыть по улицам, а в летнюю жару виртуозно махать им как веером.
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