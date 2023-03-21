СМОТРИ ⟩ Эстонский телеведущий с возлюбленной встречают весну в одной из европейских столиц

Михкель Рауд (54) опубликовал красивый снимок со своей возлюбленной в Instagram stories. На фото видно, что пара проводит время в Варшаве, столице Польши.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Михкель Рауд и его возлюбленная Мария впервые были замечены вместе прошлой весной на праздновании 60-летия Урмаса Сыырумаа в концертном зале Alexela. «Я был на мероприятии с моей девушкой Марией», - подтвердил он тогда изданию Kroonika.

В ноябре 2021 года Михкель и Лийна Рауд (34) объявили, что их брак, заключенный в 2013 году, распался. «Некоторое время назад мы решили, что наши будущие отношения будут дружескими отношениями родителей», - сказал ведущий Kroonika, добавив, что не нужно искать в этом расставании драмы.