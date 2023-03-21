В ЕЕ ДУШЕ ПОКОЯ НЕТ ⟩ Жительница Каламая жалуется на громко закрывающуюся дверь подъезда

Лилиан (имя изменено, известно редакции) переехала в новую квартиру в микрорайон Каламая год назад. Она была первой, кто въехал в многоквартирный дом на улице Вабрику, когда во всем здании еще было тихо. Постепенно все остальные квартиры заполнились новыми жильцами, и через некоторое время стала очевидной проблема с входной дверью со стороны двора. «Вначале здесь не было большого движения, и дверь, вероятно, была в гораздо лучшем состоянии, потому что она была совсем новой. Сейчас в доме много людей, и кто-то постоянно входит и выходит. Конечно, это совершенно нормально, что люди заходят, и нельзя винить людей за это, но в новом доме не должно быть слышно, как люди проходят через дверь», - говорит Лилиан, добавляя, что вначале ничего не было слышно, а теперь, по ее словам, проблемы со звуком возникают постоянно.