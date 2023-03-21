Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ожидает счастье в апреле 2023
Российский астролог Тамара Глоба заявила, что апрель 2023 года станет для всего Зодиака ярким и насыщенным событиями периодом. Особенно интересным и запоминающимся он окажется для четырех знаков. Их ждут события и позитивные эмоции во всех сферах жизни.
Телец
Для Тельцов настало время поменять отношение к работе, семье и жизни в целом. Для представителей знака откроются новые перспективы, будущее обещает перемены в карьере.
Спокойствие, которое пока царит в коллективе, сменится бурями, но они затронут Тельцов с позитивной стороны. Он посмотрит на происходящее свысока и решит, что пора довериться чему-то новому. При этом никакого затишья с финансами не будет, что порадует тельцов.
На этом фоне здоровье может подкачать, поэтому Тельцам стоит уделить ему повышенное внимание. Лучше всего пройти медосмотр, сдать анализы, а вот операцию лучше перенести на более поздний период. Для этого лучше подходит осень, считает Глоба.
Зато в любви даже в привычных отношениях может вспыхнуть нотка романтики. Тельцы, которые состоят в браке, по-новому ощутят гармонию семейных отношений, а одиночки не будут расстраиваться из-за того, что их время еще не пришло. На душе и без того будет спокойно, а все мысли поглотит профессиональная сфера.
Стрелец
Стрельцов также ждет насыщенный месяц, полный наслаждения жизнью и любви. Даже насущные дела им захочется отложить на потом под приливом неги и позитива. Чтобы успевать и на работе, и в личной жизни им все же придется собрать волю в кулак, но и тут Стрельцы найдут место чему-то новому.
Так, им в голову может прийти идея нового бизнеса или расширения предприятия. В случае, если решение будет верным и выстроенным, оно обещает принести неплохую прибыль. Сроки Глоба назвать не захотела, но обратила внимание на здоровье представителей знака.
По ее прогнозу, в конце месяца может появиться повод для похода к врачу. Бояться не надо – недомогание будет легким, а домашние с их любовью, быстро поставят Стрельцов на ноги. К слову, бурные страсти в этой сфере могут пережить даже семейные представители знака.
Рак
В апреле, по словам Глобы, для Рака не останется ничего невозможного. Буквально все, что он пожелает - от карьеры и финансов до любви, звезды подадут ему в лучшем виде. Молодые Раки в этот период смогут построить крепкое будущее для своей семьи. Весь месяц будет наполнен для них новизной.
Знаку предстоит встретить новых людей, один из которых, не исключает Глоба, может стать второй половиной. И опять же выбор за самими Раками. Семейным представителям знака стоит больше времени проводить с домашними – они будут рады и смогут передать такой же настрой своим Ракам.
В числе новых людей окажутся и надежные партнеры, которые пригласят Раков в новые проекты. Трудоголикам надо передать часть своих полномочий, иначе за всем успеть они не сумеют и подорвут здоровье.
Привычная для знака депрессия может прийти неожиданно. Постарайтесь почаще бывать на весеннем солнышке, советует астролог. И посетите спортзал.
Лев
Апрель для Львов станет месяцем приподнятого настроения. Радовать будет все: друзья, вторая половина, работа и дети. Отчего и размах заботы о близких со стороны Львом станет впечатляющим. Романтика приобретет страстные оттенки, дети будут в восторге от новых затей, да и вклады в дом возрастут. Вместе семейные Львы могут отправиться в путешествие.
На работе будет найден нужный компромисс с коллегами и начальством, которое наконец-то прислушается к советам Львов. Вероятно в жизнь вернутся старые партнеры с новыми проектами, и работа окрасится нотками воспоминаний.
Финансы будут настолько стабильны, что Львам срочно захочется что-то изменить – рутину в апреле они выносить не будут.
Ну а в конце месяца Львы почувствуют новый прилив энергии. О врачах вспоминать не придется, отчего их потянет на вредную, но вкусную еду.
Сбросить килограммы поможет спорт, которым Львы увлекаются всю жизнь. Глоба советует не переборщить с нагрузкой на здоровье, чтобы не испортить себе настроение в мае.