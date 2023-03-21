Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ожидает счастье в апреле 2023

Российский астролог Тамара Глоба заявила, что апрель 2023 года станет для всего Зодиака ярким и насыщенным событиями периодом. Особенно интересным и запоминающимся он окажется для четырех знаков. Их ждут события и позитивные эмоции во всех сферах жизни.

Телец

Для Тельцов настало время поменять отношение к работе, семье и жизни в целом. Для представителей знака откроются новые перспективы, будущее обещает перемены в карьере.

Спокойствие, которое пока царит в коллективе, сменится бурями, но они затронут Тельцов с позитивной стороны. Он посмотрит на происходящее свысока и решит, что пора довериться чему-то новому. При этом никакого затишья с финансами не будет, что порадует тельцов.

На этом фоне здоровье может подкачать, поэтому Тельцам стоит уделить ему повышенное внимание. Лучше всего пройти медосмотр, сдать анализы, а вот операцию лучше перенести на более поздний период. Для этого лучше подходит осень, считает Глоба.

Зато в любви даже в привычных отношениях может вспыхнуть нотка романтики. Тельцы, которые состоят в браке, по-новому ощутят гармонию семейных отношений, а одиночки не будут расстраиваться из-за того, что их время еще не пришло. На душе и без того будет спокойно, а все мысли поглотит профессиональная сфера.

Стрелец