Вт, 21.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Новая методика похудения: почему нужно есть с закрытыми глазами

Limon.ee
Новая методика похудения: почему нужно есть с закрытыми глазами
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Оказывается, чтобы похудеть, нужно есть с закрытыми глазами. Иллюстративное фото
Оказывается, чтобы похудеть, нужно есть с закрытыми глазами. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Интернете регулярно появляются новые диеты и принципы питания. И каждая из них обещает сбросить лишний вес быстрее и эффективнее. Одной из новых методик считается практика питания с закрытыми глазами.

Ее даже успели протестировать немецкие ученые. Журналисты Rsute разобрались, почему нужно есть с закрытыми глазами, чтобы быстро сбросить вес, и как работает эта методика.

Что говорят научные исследования о практике

Занятный эксперимент провели ученые из немецкого Университет Констанца. Они разделили студентов на две группы и предложили полакомиться тремя видами мороженого. Сотне учащихся закрыли глаза. Каждому из участников эксперимента предложили описать вкус мороженого и примерный вес съеденной порции.

Результаты исследования достаточно показательны. В той группе, где студентам закрывали глаза, было съедено на 9% меньше, чем в параллельной.

Что касается определения вкуса и примерной порции, то здесь намного лучше справились студенты с закрытыми глазами. 88% дали верный ответ. В это же время учащиеся из параллельной группы показали результат в 33%.

Почему нужно есть с закрытыми глазами

Ученые сделали вывод, что эта методика действительно помогает быстро сбросить вес. Всего за месяц можно избавиться от нескольких килограммов, при этом не нужно подсчитывать калории или ограничивать себя в еде. Есть несколько моментов, объясняющих эффективность этой методики:

с закрытыми глазами можно сполна насладиться вкусом пищи;

прием становится медленнее, ведь не так просто найти кусочки еды на тарелке с повязкой на глазах;

чувство насыщения ощущается более четко, поэтому сложнее переесть.

Методика питания с закрытыми глазами еще хороша тем, что вы не видите, сколько еще осталось еды на тарелке. Поэтому важно есть до чувства насыщения. Все, что осталось на тарелке, уже лишнее.

Ключевые слова
Наверх