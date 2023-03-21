В Интернете регулярно появляются новые диеты и принципы питания. И каждая из них обещает сбросить лишний вес быстрее и эффективнее. Одной из новых методик считается практика питания с закрытыми глазами.
Новая методика похудения: почему нужно есть с закрытыми глазами
Ее даже успели протестировать немецкие ученые. Журналисты Rsute разобрались, почему нужно есть с закрытыми глазами, чтобы быстро сбросить вес, и как работает эта методика.
Что говорят научные исследования о практике
Занятный эксперимент провели ученые из немецкого Университет Констанца. Они разделили студентов на две группы и предложили полакомиться тремя видами мороженого. Сотне учащихся закрыли глаза. Каждому из участников эксперимента предложили описать вкус мороженого и примерный вес съеденной порции.
Результаты исследования достаточно показательны. В той группе, где студентам закрывали глаза, было съедено на 9% меньше, чем в параллельной.
Что касается определения вкуса и примерной порции, то здесь намного лучше справились студенты с закрытыми глазами. 88% дали верный ответ. В это же время учащиеся из параллельной группы показали результат в 33%.
Почему нужно есть с закрытыми глазами
Ученые сделали вывод, что эта методика действительно помогает быстро сбросить вес. Всего за месяц можно избавиться от нескольких килограммов, при этом не нужно подсчитывать калории или ограничивать себя в еде. Есть несколько моментов, объясняющих эффективность этой методики:
с закрытыми глазами можно сполна насладиться вкусом пищи;
прием становится медленнее, ведь не так просто найти кусочки еды на тарелке с повязкой на глазах;
чувство насыщения ощущается более четко, поэтому сложнее переесть.
Методика питания с закрытыми глазами еще хороша тем, что вы не видите, сколько еще осталось еды на тарелке. Поэтому важно есть до чувства насыщения. Все, что осталось на тарелке, уже лишнее.