Новая методика похудения: почему нужно есть с закрытыми глазами

Ее даже успели протестировать немецкие ученые. Журналисты Rsute разобрались, почему нужно есть с закрытыми глазами, чтобы быстро сбросить вес, и как работает эта методика.

Что говорят научные исследования о практике

Занятный эксперимент провели ученые из немецкого Университет Констанца. Они разделили студентов на две группы и предложили полакомиться тремя видами мороженого. Сотне учащихся закрыли глаза. Каждому из участников эксперимента предложили описать вкус мороженого и примерный вес съеденной порции.

Результаты исследования достаточно показательны. В той группе, где студентам закрывали глаза, было съедено на 9% меньше, чем в параллельной.

Что касается определения вкуса и примерной порции, то здесь намного лучше справились студенты с закрытыми глазами. 88% дали верный ответ. В это же время учащиеся из параллельной группы показали результат в 33%.

Почему нужно есть с закрытыми глазами

Ученые сделали вывод, что эта методика действительно помогает быстро сбросить вес. Всего за месяц можно избавиться от нескольких килограммов, при этом не нужно подсчитывать калории или ограничивать себя в еде. Есть несколько моментов, объясняющих эффективность этой методики:

с закрытыми глазами можно сполна насладиться вкусом пищи;

прием становится медленнее, ведь не так просто найти кусочки еды на тарелке с повязкой на глазах;

чувство насыщения ощущается более четко, поэтому сложнее переесть.