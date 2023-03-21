ЕМУ БЫЛО 56 ⟩ Умер актер, снимавшийся в «Звездных войнах» и «Гарри Поттере»

«Я опустошена. Мой отец был легендой во многих отношениях. Он всегда вызывал улыбку и смех на лице у всех. Он был готов на все ради кого угодно и был большим фанатом „Арсенала“. Он был актером, отцом и дедушкой», - сказала Софи Грант.