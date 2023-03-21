ВОЛОДИНА ЗНАЕТ! ⟩ Сегодня день счастья: ваши мечты обязательно исполнятся

Астролог Василиса Володина рассказала своим подписчикам, что 21 марта – это счастливый день для человечества.

Дело в том, что это не только День весеннего равноденствия, но и новолуние в знаке Овна. Астролог напомнила, что этот знак – самый решительный из всех.

А потому Вселенная приветствует смелых и дерзких. Те, кто правильно визуализируют свои мечты, четко поставят жизненные цели 21 марта, подведут жизненные итоги и поймут, от чего им стоит отказаться, чтобы дойти до своих целей, будут отблагодарены космосом. Их чаяния обязательно воплотятся в реальность.