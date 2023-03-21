«Наш 8-летний сын был в шоке и сказал, что больше никогда не пойдет ни в один спа-центр», - констатирует Мари-Лийс, которая посетила Tervise Paradiis в Пярну в прошлые выходные. В тот день в водном центре умер один из посетителей, пишет Elu24.
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Ребенок стал свидетелем инцидента со смертельным исходом в Tervise Paradiis: мама, у дяди изо рта хлещет кровь
Ребенок стал свидетелем инцидента со смертельным исходом в Tervise Paradiis: мама, у дяди изо рта хлещет кровь
«Мы приехали туда около часа или двух. Сначала все было под контролем. Нашему 8-летнему сыну нравилось спускаться c водной горки. В Tervise Paradiis это довольно длинная водная горка», - рассказывает Мари-Лийс, которая 11 марта взяла свою семью на спа-отдых в этот пярнуский аквапарк.
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