Ребенок стал свидетелем инцидента со смертельным исходом в Tervise Paradiis: мама, у дяди изо рта хлещет кровь

«Мы приехали туда около часа или двух. Сначала все было под контролем. Нашему 8-летнему сыну нравилось спускаться c водной горки. В Tervise Paradiis это довольно длинная водная горка», - рассказывает Мари-Лийс, которая 11 марта взяла свою семью на спа-отдых в этот пярнуский аквапарк.

Поскольку там было много народу, они решили отвести младшего ребенка в бассейн на втором этаже, где, по ее словам, было немного спокойнее. Оттуда Мари-Лийс хорошо видела вход к водопаду и заметила, что там не было светофора, то есть системы управления спусками с водной горки. Она предназначена для повышения безопасности спусков с водных горок, установка системы уменьшает вероятность столкновений и увеличивает пропускную способность горки.