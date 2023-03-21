20 марта появилась тревожная новость о том, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и еще несколько друзей отправились на прогулку по реке и провалились под лед. Поклонники до последнего надеялись, что кумир выжил, но через несколько часов спасатели обнаружили тело Свиргунова, пишет «Стархит».
ВИДЕО ПОСЕДНИХ МИНУТ ЖИЗНИ ⟩ В плену весенних губ я утону: сбылось страшное предсказание основателя Cream Soda
В свете трагической новости поклонники тут же вспомнили, что в 2017 году коллектив Cream Soda выпустил композицию под названием Volga, слова которой стали буквально пророческими для Свиргунова.
«С тобой иду по дну,
В плену весенних губ я утону.
С тобой иду по дну,
В плену весенних губ я утону, утону.
Холодными руками до солнца я дотянусь.
Мой компас — течение воды.
Холодными руками до солнца я дотянусь.
Мой компас - течение воды», - поет исполнитель.
Вчитываясь в рифмованные строки, буквально покрываешься мурашками, настолько точно автор описал свои последние минуты. Мог ли он предположить пять лет назад, что слова этого трека сбудутся в точности, мы уже никогда не узнаем.
Зато река Волга навсегда останется в истории группы, поскольку именно здесь, в родном Ярославле, Дмитрий и его коллеги написали свои лучшие хиты. Дмитрий очень любил природу этих мест, не раз говорил в интервью, что оно дает ему силы для творчества. Он часто приглашал друзей в свой дом, устраивал музыкальные вечера, обсуждал новые композиции.
Какая судьба ждет группу теперь, когда не стало ее основателя, идейного вдохновителя и автора практически всех хитов, неизвестно. Кстати, в прошлом году коллектив покинула солистка Анна Романовская, которая сотрудничала с ребятами с 2016 года.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 марта. 34-летний Дмитрий вместе с товарищами провалился под лед Волги. Двоих молодых людей удалось вытащить, но один из них скончался в машине скорой.
«Сегодня ночью произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гришу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти», - сообщили представители группы Cream Soda.
По поводу трагедии высказались также в Следственном комитете по Ярославской области. «Предварительно установлено, что компания из 10 человек проводила досуговый отдых, в ходе которого они решили выйти на лед, после чего пятеро из них провалились под лед. Одна девушка спаслась самостоятельно, 27-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Поиски трех других мужчин предположительно 1988 г.р., 1997 г.р., 1994 г.р. продолжаются. По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организована доследственная проверка», - отметили в ведомстве.