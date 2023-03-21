УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Пешеход о движении на улицах Таллинна: я смотрю по сторонам, переходя дорогу на зеленый свет, иначе бы меня давно сбили

В последние годы Таллинн предпринимает множество шагов, чтобы сделать город идеальным местом для жизни, но достаточно ли этого? «На некоторых перекрестках, кажется, ждут трагических случаев, чтобы сделать их более безопасными для участников дорожного движения», - уверена мама малыша, которая боится ездить с ребенком на велосипеде. Она считает, что автоводители часто не смотрят на велосипедистов и не считают их равноправными участниками движения, пишет Elu24.