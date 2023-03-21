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УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Пешеход о движении на улицах Таллинна: я смотрю по сторонам, переходя дорогу на зеленый свет, иначе бы меня давно сбили

Крислин Метсанурм Таави Сепп
Пешеход о движении на улицах Таллинна: я смотрю по сторонам, переходя дорогу на зеленый свет, иначе бы меня давно сбили
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Уличный опрос
Уличный опрос Фото: Pilt videost

В последние годы Таллинн предпринимает множество шагов, чтобы сделать город идеальным местом для жизни, но достаточно ли этого? «На некоторых перекрестках, кажется, ждут трагических случаев, чтобы сделать их более безопасными для участников дорожного движения», - уверена мама малыша, которая боится ездить с ребенком на велосипеде. Она считает, что автоводители часто не смотрят на велосипедистов и не считают их равноправными участниками движения, пишет Elu24.

Смертельное ДТП произошло 20 марта в Ласнамяэ. Водитель фургона заехал в запрещенную зону, на тротуар, и не убедился в безопасности движения перед совершением маневра. В свете этой трагической новости мы попытались выяснить, чувствуют ли себя в безопасности пешеходы и велосипедисты на столичных улицах.

«Я не чувствую себя в безопасности на улицах, потому что многие водители ездят на красный свет», - говорит девушка, окончившая Таллиннский университет. Она рассказала, что произошло с ней несколько недель назад. «Я переходила дорогу на зеленый свет, и машина проехала прямо у меня под носом, водитель опустил стекло и закричал, что я дура», - описывает инцидент девушка.

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