Известная эстонская блогер рассказала, почему и за сколько она уменьшила грудь

«Мне, наверное, было лет 13, когда моя грудь оформилась, и с тех пор эти дыньки только росли, - рассказала блогер Кристина Пяртельпоэг. - Все одноклассницы просили меня поделиться хотя бы половиной моей груди, но я свосем не хотела такую большую грудь».

Несколько лет назад она уменьшила грудь, сделав пластическую операцию. «Груди были слишком большими. Я хотела, чтобы они были меньше и немного приподняты, чтобы соски смотрели не на пальцы ног, а вверх», - объяснила она, добавив, что из-за большой груди она страдала от постоянных болей в спине.

Говоря о стоимости операции по уменьшению груди, Кристина подчеркнула, что ей не пришлось платить из своего кармана, чему она очень рада. «Я оформила медицинскую страховку, так как это не входило в косметическую процедуру, и сэкономила 4 000 евро», - объяснила Пяртельпоэг.

Кристина призналась, что хотя сразу после операции она избавилась от боли в спине, образ, с которым она столкнулась вначале, был непривычным. «Я помню, посмотрела на свою новую грудь и испугалась: о Боже, она такая маленькая, - вспоминает Кристина свои первые эмоции. - Позже я поняла, что новая грудь мне очень нравится».