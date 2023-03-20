«Это принесет ему несчастье», - говорит жительница Вильянди о воре, который забрал с могилы ее сына керамическое сердце.
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НЕСЛЫХАННО! ⟩ На кладбище в Вильянди орудует злостный хулиган
На кладбище в Вильянди орудует злостный хулиган
В воскресенье днем в группе Facebook MÄGATUD Viljandis UUS было опубликовано сообщение о том, что на Вильяндиском кладбище орудует злостный хулиган. В посте говорится, что бессовестный человек украл с могилы керамическое сердце. «Ты, который взял сердце с могилы моего сына, верни его обратно!» - советует вору автор поста.