НЕСЛЫХАННО! ⟩ На кладбище в Вильянди орудует злостный хулиган

В воскресенье днем в группе Facebook MÄGATUD Viljandis UUS было опубликовано сообщение о том, что на Вильяндиском кладбище орудует злостный хулиган. В посте говорится, что бессовестный человек украл с могилы керамическое сердце. «Ты, который взял сердце с могилы моего сына, верни его обратно!» - советует вору автор поста.

Автор добавляет, что на день рождения на могилу также было принесено безалкогольное пиво, бутылка из-под которого была разбита. В разделе комментариев другие жители города также высказались, что это ужасный поступок, которому нет оправдания. «Любая могила священна, и ничто не может быть украдено с нее», - прокомментировал один пользователь группы, добавив, что злодей обязательно будет наказан.