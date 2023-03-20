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НЕСЛЫХАННО! ⟩ На кладбище в Вильянди орудует злостный хулиган

Limon.ee
На кладбище в Вильянди орудует злостный хулиган
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Обнаружить, что на могиле близкого человека побывали хулиганы, очень больно. К счастью, в Эстонии такое происходит не очень часто.
Обнаружить, что на могиле близкого человека побывали хулиганы, очень больно. К счастью, в Эстонии такое происходит не очень часто. Фото: Marko Saarm/Sakala

«Это принесет ему несчастье», - говорит жительница Вильянди о воре, который забрал с могилы ее сына керамическое сердце.

В воскресенье днем в группе Facebook MÄGATUD Viljandis UUS было опубликовано сообщение о том, что на Вильяндиском кладбище орудует злостный хулиган. В посте говорится, что бессовестный человек украл с могилы керамическое сердце. «Ты, который взял сердце с могилы моего сына, верни его обратно!» - советует вору автор поста.

Автор добавляет, что на день рождения на могилу также было принесено безалкогольное пиво, бутылка из-под которого была разбита. В разделе комментариев другие жители города также высказались, что это ужасный поступок, которому нет оправдания. «Любая могила священна, и ничто не может быть украдено с нее», - прокомментировал один пользователь группы, добавив, что злодей обязательно будет наказан.

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