Десять продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок

Эти продукты могут создать проблемы вашему желудку и кишечнику, если съесть их утром натощак. Лучше выбрать другой завтрак.

Йогурт

Удивлены? Нет, есть его, конечно, можно. Но если съедать йогурт натощак, то соляная кислота, которая находится в пустом желудке, будет разрушать молочно-кислые бактерии, содержащиеся в йогурте. В итоге он просто не принесет никакой пользы.

Груши

В мякоти груши содержится очень много грубого волокна, которое может травмировать слизистую желудка, поэтому натощак их есть не рекомендуется. И, кстати, после того как вы съели грушу, лучше не пить сырую воду.

Томаты

Дубильные вещества, которыми богаты помидоры, повышают кислотность желудка. Это может привести к развитию гастрита, панкреатита или колита. К похожим продуктам относятся хурма и сладкий картофель, в них также много дубильных веществ.

Бананы

Если есть бананы на голодный желудок, в крови резко повышается уровень магния, что может негативно сказаться на работе сердца. Кроме того, съеденный на пустой желудок банан может нарушить баланс калия и магния, и вы будете целый день вялыми.

Цитрусовые

В апельсинах, мандаринах и грейпфрутах содержится много фруктовой кислоты. Если съедать эти фрукты на голодный желудок, они могут вызвать банальную изжогу, а также спровоцировать развитие гастрита.

Кофе

Неважно, пьете вы его с кофеином или нет, кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, и может стать причиной изжоги и ощущения тяжести в желудке. А если постоянно заменять завтрак только кофе, развивается дефицит серотонина, что в итоге приводит к подавленному состоянию в течение дня.

Алкоголь

Выпив алкоголь натощак, вы опьянеете в два раза быстрее. А с утра вас ждет тяжелое похмелье, т.к. в этом случае выведение продуктов распада алкоголя происходит медленнее.

Холодные газированные напитки

Такая привычка не только плохо сказывается на слизистой желудка, но и замедляет процесс поступления к нему крови, что в итоге замедляет и ухудшает процесс пищеварения.

Жевательная резинка