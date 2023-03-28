Куриный суп еще никогда не был таким вкусным: раскрыт главный секрет

В первый день она выглядит нормально, но стоит ей потомиться в кастрюле хотя бы сутки, как она неизбежно превращается в несъедобную кашу.

Чтобы решить проблему, можно воспользоваться одним хитрым способом. Суть очень проста: нужно лишь заранее подержать макароны на сухой разогретой сковороде. На все про все уйдет несколько минут. При этом лапшу стоит размешать, чтобы она подрумянилась, но не пригорела.