Любая хозяйка, готовящая куриный суп, мечтает о том, чтобы ее блюдо получилось не только вкусным, но и выглядело аппетитно. Беда всегда начинается, когда в бульон добавляют лапшу, пишет vnimanie.pro.
Куриный суп еще никогда не был таким вкусным: раскрыт главный секрет
Куриный суп еще никогда не был таким вкусным: раскрыт главный секрет
В первый день она выглядит нормально, но стоит ей потомиться в кастрюле хотя бы сутки, как она неизбежно превращается в несъедобную кашу.
Чтобы решить проблему, можно воспользоваться одним хитрым способом. Суть очень проста: нужно лишь заранее подержать макароны на сухой разогретой сковороде. На все про все уйдет несколько минут. При этом лапшу стоит размешать, чтобы она подрумянилась, но не пригорела.
Сделать суп еще более вкусным получится, если обжарить макароны с зажаркой из лука и моркови.