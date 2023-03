Кто бы не хотел быть стройным и подтянутым. Хотите ли вы морить себя голодом и заниматься спортом как сумасшедший, чтобы достичь желаемого результата? Или вы предпочитаете наслаждаться едой, пить вино и слегка двигаться? Невероятно, но результат один и тот же!

Ходят слухи, что вражда между Меган Маркл и Кейт Мидделтон началась из-за того, что одна стройная красавица не решается положить и крошки в рот, а другая, казалось бы, такая же хрупкая леди, бдуто бы и не считает калории.

Kate on kadestamisväärselt saleda talje ja hapra kehaehitusega. Kindlasti annavad sellest osa head geenid – tema pere naised on kõik saledad. Siiski on režiim, mille alusel kuninglik kaunitar elab, päris karm.

Kate Middleton, kes näib fotodel sale, on päriselus lausa kleenuke. Ta on 173 cm pikk ja kaalub kõigest 55 kg. Ta vastab täpselt modelli mõõtudele ja kannab rõivasuurust 2. Kate'i on mitmel korral kahtlustatud toitumishäirete all kannatamises, mida seni on eitatud. Loe edasi ja saa teada kuidas Kate treenib, mida sööb ja milliseid nippe temalt tasub üle võtta!/Jätkub/