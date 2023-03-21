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Вас ждет женщина с подарками: астролог рассказал, что принесет Венера в Тельце до 12 апреля

Limon.ee
Вас ждет женщина с подарками: астролог рассказал, что принесет Венера в Тельце до 12 апреля
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Подружки. Иллюстративное фото
Подружки. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает о феноменальном прохождении Венеры по Тельцу, когда она соединится с Узлом будущего и буквально поможет нам реализовать наши планы на будущее, пишет  wday.ru.

С 17 марта по 12 апреля происходит самое приятное астрологическое событие года - Венера идет по знаку Тельца, где сейчас находится кармический узел будущего Раху и Уран. Отмечу, что Венера является и управителем знака Тельца, а когда планета идет по своему домашнему знаку, она чувствует себя гармоничной и готова дарить подарки.

Венера всегда символизирует женщин, а в Тельце она олицетворяет красивую, ухоженную, с хорошим вкусом и манерами леди. Она знает себе цену, но при этом не является высокомерной, она уважает других людей и знает, что мир изобилен и может принести подарки каждому. В колоде таро Венера в Тельце - это аркан «Императрица», который отвечает за плодородие и финансовое благополучие. Сразу вспоминается образ Крестной феи из «Золушки», которая помогла девушке своей магией и наколдовала красивое платье, карету и туфельки, а также зарядила благополучием и состоянием успеха. Вот это и есть Венера в Тельце. Она словно бы показала Золушке уровень ее «хотелок», сподвигнув полностью поменять жизнь. «Смотри, а ты можешь себя хорошо чувствовать в богатом платье и красивой карете, как тебе такой уровень жизни? Нравится? Значит, дерзай»!

Поэтому всех нас ждет знакомство или общение с такой дамой, либо она может возникнуть в вашем пространстве и повлиять на вас своим образом жизни, мысли. Например, вы найдете какого-то блогера и она изменит ваше представление о красоте, любви к себе и гармонии. Либо конкретный разговор с какой-то девушкой подскажет вам, куда двигаться дальше!

В данном случае «подарком» Венеры может быть не только реальный физический объект (украшения, духи, цветы, конфеты), но и что-то более глубокое. Например, душевный разговор за чашечкой кофе, поход на вернисаж и совместная идея о поездке с подругой или сестрой…Просто понаблюдайте за тем, что происходит в вашем женском окружении. «Это настоящая магия, которую вы не пропустите, потому что после таких встреч душе становится тепло и чувствуется единстве всех женщин. Всех нас ждет некая женщина с подарками как прямом, так и переносном смысле. Будьте внимательны к своему окружению, какая-то ваша подруга может оказать вам феноменальную поддержку или помощь советом или делом. Или вас ждет красивый подарок, внимание, которое повысит вашу самооценку», - говорит Лифанова.

Данное событие может случится 21, 22 марта, либо 30, 31 марта. Поэтому если вы можете сформировать свое расписание на эти дни, обязательно включите в него встречи с подругами, либо консультации со стилистом, визажистом, косметологом или психологом. В эти даты это будет эффективнее и важнее для вас.

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