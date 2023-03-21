Вас ждет женщина с подарками: астролог рассказал, что принесет Венера в Тельце до 12 апреля

Поэтому всех нас ждет знакомство или общение с такой дамой, либо она может возникнуть в вашем пространстве и повлиять на вас своим образом жизни, мысли. Например, вы найдете какого-то блогера и она изменит ваше представление о красоте, любви к себе и гармонии. Либо конкретный разговор с какой-то девушкой подскажет вам, куда двигаться дальше!

В данном случае «подарком» Венеры может быть не только реальный физический объект (украшения, духи, цветы, конфеты), но и что-то более глубокое. Например, душевный разговор за чашечкой кофе, поход на вернисаж и совместная идея о поездке с подругой или сестрой…Просто понаблюдайте за тем, что происходит в вашем женском окружении. «Это настоящая магия, которую вы не пропустите, потому что после таких встреч душе становится тепло и чувствуется единстве всех женщин. Всех нас ждет некая женщина с подарками как прямом, так и переносном смысле. Будьте внимательны к своему окружению, какая-то ваша подруга может оказать вам феноменальную поддержку или помощь советом или делом. Или вас ждет красивый подарок, внимание, которое повысит вашу самооценку», - говорит Лифанова.

Данное событие может случится 21, 22 марта, либо 30, 31 марта. Поэтому если вы можете сформировать свое расписание на эти дни, обязательно включите в него встречи с подругами, либо консультации со стилистом, визажистом, косметологом или психологом. В эти даты это будет эффективнее и важнее для вас.