Самая счастливая страна мира запускает мастер-классы по счастью

Финляндия, которая уже пять раз подряд признается самой счастливой страной мира, запускает мастер-класс по счастью, чтобы помочь людям отыскать своего «внутреннего финна».

Как пишет The Independent, в скандинавской стране официально запустили уникальный ретрит, чтобы помочь людям стать счастливыми. Его участники отправятся в Озерный край Финляндии, где разместятся на курорте Куру, работающем по системе «все включено».

Во время пребывания на курорте гости узнают о природных ремеслах, поупражняются в лесах и на озерах, насладятся «успокаивающими звуками и музыкой», попробуют «пищу для души и тела» и познакомятся с финским образом жизни благодаря «экспертам, работающим вашим личным тренером».

«Мы верим, что финское счастье проистекает из тесной связи с природой и нашего приземленного образа жизни: это не какое-то мистическое состояние, а навык, которому можно научиться и которым можно поделиться. Мы хотим помочь людям найти и освоить это финское настроение. Для нашего мастер-класса мы выбрали лучших тренеров, один из самых захватывающих дух курортов Финляндии и время в начале лета среди прекрасной финской природы», – отмечают в Discover Finland.

На данный момент четырехдневный ретрит доступен только для 10 счастливчиков, которые пройдут двухэтапный процесс подачи заявок, но позже в этом году планируется провести мастер-класс онлайн.