Десять вещей в доме, которые есть только у плохих жен: а у вас они имеются?
Признайтесь: каждому приятно находиться в ухоженном доме или квартире. Но далеко не всегда имеются силы на уборку. О том, какие 10 вещей могут выдать вас, даже при внешнем лоске жилища, расскажем в нашей статье.
Старые губки
Губка для посуды - один из самых нужных, но и самых грязных предметов на кухне. В идеале их следует меня каждые 1-2 недели. И не только потому, что старая выцветшая губка выглядит неопрятно, а и потому, что она является отличной средой размножения для бактерий.
К тому же губка впитывает все кухонные запахи, и если ее не мыть со специальным средством, то неприятный запах у тарелок, чашек и рук вам обеспечен.
Посуда с трещинами
Говорят, иметь дома посуду с трещинами - плохая примета. Но если отбросить суеверия, то это просто признак невнимательной хозяйки. Пить или есть из такой посуды может быть небезопасно. Можно, конечно, не верить принципам феншуя и приметам, но и держать такую посуду в шкафчике тоже не стоит.
Неприятный запах
Жилое помещение специалисты рекомендуют проветривать каждый час. Это не только насытит пространство кислородом (что нужно для вашего здоровья), но и уберет лишние запахи из дома.
К открытым окнам можно добавить освежителей воздуха, дезодорантов для помещения или аромадиффузоров. Эти приспособления смогут придать вашему дому уют на всех уровнях, включая обоняние.
Шерсть животных на мебели
Можно настолько любить собственного питомца, что не замечать повсюду в квартире его шерсть. Но гостям это явно будет бросаться в глаза, особенно, если у вас темный пол - на нем отлично видны клочки, которые поднимаются в вохдух, когда проходишь мимо. Поэтому следует своевременно пылесосить в квартире, а также протирать мебель влажными салфетками.
Засохшие цветы
Поникшие листочки домашних растений или засохшие букеты, которые жалко выбрасывать, выглядят крайне неаккуратно. К тому же есть поверье, что они привлекают несчастья.
Насчет этого точно не знаем, но звание неряшливой хозяйки такое отношение к цветам вам обеспечено. Не забывайте поливать своих зеленых друзей, а букеты лучше не оставлять на гербарий.
Мелкий мусор
Фантики от конфет, пробки от бутылок, палочки для ушей - весь незаметный для вас мусор практически сразу бросается в глаза гостям. Лучше убирать все сразу, чтобы не краснеть потом за оставленную на тумбочке бумажку.
Грязные полотенца и тряпки
История с полотенцами и тряпками похожа на историю с губками для посуды. Их ткань быстро впитывает запах кухни и приготавливаемой пищи. Менять полотенца следует каждые 1-2 дня, тряпки же необходимо простирывать и просушивать, чтобы уменьшить распространение бактерий.
Зеркала в разводах
Такая незаменимая вещь как зеркало требует постоянного ухода. Нужно постоянно убирать разводы на нем. Для протирания этого предмета интерьера лучше выбирать специальные средства и безворсовые тряпки, например, из микрофибры.
Пыль на поверхностях
Она вызывает не только желание провести по ней пальцем, но и аллергические реакции или затруднение дыхания. К тому же на пыль нельзя не обратить внимания. Постарайтесь протирать мебель влажной тряпкой хотя бы раз в 1-2 дня.
Склад баночек
Современной женщине нужно множество средств ухода. И чтобы все ваши баночки и скляночки не бросались в глаза и не вызывали у гостя чувство, что он смотрит на витрину, лучше убирать их в шкаф. Так ваша ванная или туалетный столик будет смотреться аккуратнее, да и минимализм давно в моде.