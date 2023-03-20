Десять вещей в доме, которые есть только у плохих жен: а у вас они имеются?

Шерсть животных на мебели

Можно настолько любить собственного питомца, что не замечать повсюду в квартире его шерсть. Но гостям это явно будет бросаться в глаза, особенно, если у вас темный пол - на нем отлично видны клочки, которые поднимаются в вохдух, когда проходишь мимо. Поэтому следует своевременно пылесосить в квартире, а также протирать мебель влажными салфетками.

Засохшие цветы

Поникшие листочки домашних растений или засохшие букеты, которые жалко выбрасывать, выглядят крайне неаккуратно. К тому же есть поверье, что они привлекают несчастья.

Насчет этого точно не знаем, но звание неряшливой хозяйки такое отношение к цветам вам обеспечено. Не забывайте поливать своих зеленых друзей, а букеты лучше не оставлять на гербарий.

Мелкий мусор

Фантики от конфет, пробки от бутылок, палочки для ушей - весь незаметный для вас мусор практически сразу бросается в глаза гостям. Лучше убирать все сразу, чтобы не краснеть потом за оставленную на тумбочке бумажку.

Грязные полотенца и тряпки

История с полотенцами и тряпками похожа на историю с губками для посуды. Их ткань быстро впитывает запах кухни и приготавливаемой пищи. Менять полотенца следует каждые 1-2 дня, тряпки же необходимо простирывать и просушивать, чтобы уменьшить распространение бактерий.

Зеркала в разводах

Такая незаменимая вещь как зеркало требует постоянного ухода. Нужно постоянно убирать разводы на нем. Для протирания этого предмета интерьера лучше выбирать специальные средства и безворсовые тряпки, например, из микрофибры.

Пыль на поверхностях

Она вызывает не только желание провести по ней пальцем, но и аллергические реакции или затруднение дыхания. К тому же на пыль нельзя не обратить внимания. Постарайтесь протирать мебель влажной тряпкой хотя бы раз в 1-2 дня.

Склад баночек