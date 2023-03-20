Обнаружено тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

У музыкантов была традиция в зимний период переходить реку пару раз в месяц. На празднике в честь своего дня рождения Свиргунов не стал изменять себе и в компании 11 друзей отправился на лед. На обратном пути пятеро из 12 человек провалились в воду. Валерию Дерман вытащили сразу. Другой участник праздника Аристарх Ухтомский успел ухватиться за льдину. Спасателям удалось вернуть его на сушу. Однако после двух часов реанимации Ухтомский скончался. Причиной смерти Аристарха назвали переохлаждение. Позднее в официальном блоге группы Cream Soda в Instagram появилось соответствующее объявление.

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим», – указано в микроблоге коллектива.

Спасатели продолжают прочесывать Волгу с целью найти ушедших под лед мужчин.

Между тем поклонники группы Cream Soda не могут осознать случившееся. Под траурным постом в блоге коллектива набралось уже несколько сотен комментариев, в которых фанаты выражают надежду на спасение Свиргунова. Нашлись и такие люди, которые обрушились на музыканта с критикой из-за пренебрежения техникой безопасности. Как известно, в середине марта выходить на лед уже опасно.