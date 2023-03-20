Пн, 20.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты

Limon.ee
Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Пасха 2023
Пасха 2023 Фото: Фото читателя.

Готовим нежнейшую и вкусную творожную пасху. Рецепт для Пасхи 2023, который понравится любой хозяйке.

Чтобы подготовить праздничный стол вовремя и без лишних хлопот, Главред расскажет самый вкусный, быстрый и любимый рецепт творожной пасхи.

Этот рецепт пасхи творожной простой и готовить его можно без лишних забот. Главное правило - выбрать правильно творог. Он не должен быть влажным и зернистым. Для идеального рецепта подойдет плотный домашний творог.

Также выбирайте для творожной пасхи правильную форму. Она должна быть железной.

Вкуснейшая творожная пасха - рецепт

Вам понадобится:

  • Творог домашний - до 1 кг (примерно 900 гр)
  • Сахар - 300 гр
  • Сливочное масло - 2 упаковки
  • Яйца - 5 шт среднего размера
  • Изюм или орехи - по вкусу
  • Ваниль или ванильный сахар - по вкусу

Способ приготовления 

  1. Творог хорошо размять вилкой, пропустить через мясорубку.
  2. Яйца должны быть холодными, отделить белки от желтков. Смешайте белки и желтки с сахаром.
  3. В большую чашу перелейте белки, желтки. Добавьте размягченное сливочное масло, творог, ваниль.
  4. Замесите миксером или кухонным комбайном творожное тесто на пасху.
  5. Переложите весь творог в форму и отправьте в холодильник на 1,5 - 2 часа.
Ключевые слова
Наверх