Готовим нежнейшую и вкусную творожную пасху. Рецепт для Пасхи 2023, который понравится любой хозяйке.
Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты
Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты
Чтобы подготовить праздничный стол вовремя и без лишних хлопот, Главред расскажет самый вкусный, быстрый и любимый рецепт творожной пасхи.
Этот рецепт пасхи творожной простой и готовить его можно без лишних забот. Главное правило - выбрать правильно творог. Он не должен быть влажным и зернистым. Для идеального рецепта подойдет плотный домашний творог.
Также выбирайте для творожной пасхи правильную форму. Она должна быть железной.
Вкуснейшая творожная пасха - рецепт
Вам понадобится:
- Творог домашний - до 1 кг (примерно 900 гр)
- Сахар - 300 гр
- Сливочное масло - 2 упаковки
- Яйца - 5 шт среднего размера
- Изюм или орехи - по вкусу
- Ваниль или ванильный сахар - по вкусу
Способ приготовления
- Творог хорошо размять вилкой, пропустить через мясорубку.
- Яйца должны быть холодными, отделить белки от желтков. Смешайте белки и желтки с сахаром.
- В большую чашу перелейте белки, желтки. Добавьте размягченное сливочное масло, творог, ваниль.
- Замесите миксером или кухонным комбайном творожное тесто на пасху.
- Переложите весь творог в форму и отправьте в холодильник на 1,5 - 2 часа.