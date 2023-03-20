Царская Пасха: вкуснейший и простой рецепт творожного кулича, который уплетут за 2 минуты

Чтобы подготовить праздничный стол вовремя и без лишних хлопот, Главред расскажет самый вкусный, быстрый и любимый рецепт творожной пасхи.

Этот рецепт пасхи творожной простой и готовить его можно без лишних забот. Главное правило - выбрать правильно творог. Он не должен быть влажным и зернистым. Для идеального рецепта подойдет плотный домашний творог.