Приметы на весеннее равноденствие в 2023 году

День весеннего равноденствия завершает зимний период, а значит, наступает активная пора подготовки к весенне-летнему сезону. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными заговорами и шепотками на урожай, а также прислушаться к народной мудрости. С ее помощью удастся встретить весну во всеоружии и привлечь в жизнь позитивные перемены, пишет dailyhoro.ru.