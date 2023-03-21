Астрономическое начало весны в 2023 году выпадает на 21 марта. В этот день соблюдают множество традиций и обычаев, а также обращают внимание на народные приметы.
Приметы на весеннее равноденствие в 2023 году
Приметы на весеннее равноденствие в 2023 году
День весеннего равноденствия завершает зимний период, а значит, наступает активная пора подготовки к весенне-летнему сезону. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными заговорами и шепотками на урожай, а также прислушаться к народной мудрости. С ее помощью удастся встретить весну во всеоружии и привлечь в жизнь позитивные перемены, пишет dailyhoro.ru.
- По примете теплая погода в день весеннего равноденствия сулит отсутствие сильных заморозков.
- В день праздника нельзя ссориться и выяснять отношения, иначе весь году не будет удачи, а связь с близкими сильно испортится.
- Счастливыми будут те семьи, которые встретят праздничный день на лоне природы. По примете весеннее равноденствие встречают свежей выпечкой, часть которой оставляют на полях и полянах богине Остаре в знак почтения.
- Примета гласит, что доброе желание, загаданное на весеннее равноденствие, обязательно исполнится.
- Народная мудрость гласит, что в день праздника правдивы гадания на будущее и любовь. 21 марта каждый сможет приоткрыть завесу тайны и узнать ответы на волнующие вопросы.
- Сны в день праздника считаются вещими. Их стараются запомнить в мельчайших подробностях, чтобы позже растолковать и получить ценные подсказки.
- Праздничный день встречают в чистоте: по примете счастье к тем придет, кто в доме убирается и хлама не копит.
- Морозная погода - холода продержатся еще целый месяц.
- Под деревьями прогалины до земли - весна будет теплая.
- Лед сошел - быть заморозкам.
- Птицы перелетные появляются - скоро холода отступят, а снег растает.