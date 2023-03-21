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Приметы на весеннее равноденствие в 2023 году

Limon.ee
Приметы на весеннее равноденствие в 2023 году
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Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астрономическое начало весны в 2023 году выпадает на 21 марта. В этот день соблюдают множество традиций и обычаев, а также обращают внимание на народные приметы.

День весеннего равноденствия завершает зимний период, а значит, наступает активная пора подготовки к весенне-летнему сезону. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с проверенными заговорами и шепотками на урожай, а также прислушаться к народной мудрости. С ее помощью удастся встретить весну во всеоружии и привлечь в жизнь позитивные перемены, пишет dailyhoro.ru.

  • По примете теплая погода в день весеннего равноденствия сулит отсутствие сильных заморозков.
  • В день праздника нельзя ссориться и выяснять отношения, иначе весь году не будет удачи, а связь с близкими сильно испортится.
  • Счастливыми будут те семьи, которые встретят праздничный день на лоне природы. По примете весеннее равноденствие встречают свежей выпечкой, часть которой оставляют на полях и полянах богине Остаре в знак почтения.
  • Примета гласит, что доброе желание, загаданное на весеннее равноденствие, обязательно исполнится.
  • Народная мудрость гласит, что в день праздника правдивы гадания на будущее и любовь. 21 марта каждый сможет приоткрыть завесу тайны и узнать ответы на волнующие вопросы.
  • Сны в день праздника считаются вещими. Их стараются запомнить в мельчайших подробностях, чтобы позже растолковать и получить ценные подсказки.
  • Праздничный день встречают в чистоте: по примете счастье к тем придет, кто в доме убирается и хлама не копит.
  • Морозная погода - холода продержатся еще целый месяц.
  • Под деревьями прогалины до земли - весна будет теплая.
  • Лед сошел - быть заморозкам.
  • Птицы перелетные появляются - скоро холода отступят, а снег растает.
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