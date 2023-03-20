Озвучено условие, при котором принц Гарри и Меган Маркл посетят коронацию Карла ІІІ

Озвучено условие, при котором принц Гарри и Меган Маркл посетят коронацию Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет New York Post.

Одним из первых требований младшего сына британского короля и его супруги было выделение им отдельного места на балконе Букингемского дворца. Однако, как известно, такую привилегию имеют право получить только действующие члены королевской семьи, а Гарри и Меган сложили свои обязанности еще в начале 2020 года.

«Дворец пытается закончить переговоры быстрее, потому что это может привести к хаосу», – рассказывает источник издания. По словам инсайдера, британские роялы делают все возможное, чтобы герцоги Сассекские, несмотря ни на что, посетили официальное событие 6 мая 2023 года, ведь их отсутствие может нанести еще больший вред репутации королевской семьи.

В частности, источник отметил, что принц Гарри и бывшая американская актриса настаивают, чтобы их пригласили в Букингемский дворец вместе с другими.