Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года

Женщинам этого знака нужно сохранять веру в себя, что бы ни случилось.

Женщина-Дева

Девам, несмотря на усиление Плутона, Венеры и ослабление антагониста в лице Марса, необходимо быть осторожнее на этой неделе. Успех и удача будут рядом, но важно следить за знаками опасности, которые могут предсказывать появление неурядиц.

Женщины этого земного знака будут в ударе. Их успехи на любом поприще могут спровоцировать появление завистниц. Также астрологи этим женщинам советуют держать баланс в самых важных для них сферах жизни. Нужно осторожно просчитывать риски и быть осторожнее в плане принятия важных решений.

Женщина-Весы

В эти семь дней женщин-Весов ждут сюрпризы самого разного характера. Резкая смена энергетики сразу четырех планет грозит неожиданными новостями, новыми открытиями и судьбоносными моментами.

Динамичное развитие событий продлится долго, но кульминацией можно считать именно эти семь дней. Представительницы данного знака будут в очень выгодном положении. Там, где остальные знаки вынуждены будут подчиняться правилам под угрозой неудач, прекрасные Весы смогут позволить себе делать то, что выгодно им в данный момент. Это станет возможно благодаря сильной интуиции.

Женщина-Скорпион

Женщин-Скорпионов ждет удачное стечение обстоятельств в работе и бизнесе, финансовой сфере. Сильный ритуал под названием «ключ удачи» поможет Скорпионам добиться значительных перемен в желаемой сфере максимально быстро, обойдя стороной все препятствия.