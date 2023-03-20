Астрологи считают, что этот период будет крайне удачным. Для женщин наступает время расцвета сил и энергии, поскольку Венера еще на прошлой неделе успела закрепиться в знаке Тельца, пишет asn.in.ua.
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Это будет очень удачное время для работы над собой, преображения внешности, поисков мужчины мечты, работы, а также для попыток исправить энергетические причины неудач и неприятностей в жизни. Единственный минус - это ослабление Марса, но красная планета порой снижает женскую энергию, поэтому ее слабость не всегда опасна и может быть нивелирована.
Женщина-Овен
Овны прекрасного пола смогут найти решение сложной жизненной ситуации. Наступает то самое время, когда их сила может быть направлена в верное русло, причем женщины данного огненного знака будут полны мотивации и сил на любые свершения.
Сейчас желательно вспомнить о том, какие неоконченные дела требуют завершения. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Период с 20 по 26 число дает Овнам отличный шанс начать новую жизнь, но лишь при условии, что признаки прошлого не будут отвлекать от текущих целей. Пришло время забыть про прошлые неудачи.
Женщина-Телец
Тельцам прекрасного пола стоит начать неделю с чистки информационного поля. Дело в том, что это необходимо для того, чтобы начать принимать положительную энергию Меркурия, который стал сильнее в конце прошлой недели.
Астрологи советуют покончить со всем, что отвлекает от важных дел: довести до конца важные проекты, исполнить данные обещания, раздать долги. Также полезно будет научиться прощать. Это даст прекрасным Тельцам больше свободы.
Неделя может закончиться небольшой суетой и мелкими бытовыми проблемами, но не стоит драматизировать: неурядицы быстро себя исчерпают.
Женщина-Близнецы
Неделя может выдаться напряженной, так что придется в срочном порядке решать многие проблемы. Если есть какие-то долгосрочные неурядицы, то ситуация на этих фронтах может заметно улучшиться. Смена эпохи Плутона обещает представительницам этого знака открытие новых дорог в ближайшем будущем, поэтому на данной неделе стоит демонстрировать Вселенной свою самостоятельность, заинтересованность и активность.
В таком случае большинство начинаний и дел приобретут положительный заряд, а черная полоса (если таковая имеется) благополучно завершится.
Женщина-Рак
Ракам прекрасного пола не стоит убирать далеко женские обереги, поскольку недоброжелатели могут продолжить свои активные нападки. Неделя с 20 по 26 число для представительниц данного знака - удачный период, особенно если правильно понять границы возможностей.
В этом месяце Раки вправе рассчитывать на то, о чем они долго мечтали. Многие жизненные бонусы могут стать плодом везения, которое посетит их из-за сильной Венеры и Сатурна.
Астрологи не советуют врать окружающим, так как это может спровоцировать новые скандалы. Не стоит омрачать такое благоприятное время ссорами.
Женщина-Лев
Гармония внутреннего мира самый лучший помощник прекрасных Львов. Венера пробудет в Тельце до 10 апреля, а значит, у представительниц этого знака наступит удачное время для активных действий и преследования собственных целей.
Важно не перегибать палку, действовать корректно, без рисков и излишней напористости. Некоторые трудности могут ждать Львов в конце недели из-за резкого ослабления Марса. Мгновенные заговоры на удачу помогут выжить даже в самых суровых реалиях.
Женщинам этого знака нужно сохранять веру в себя, что бы ни случилось.
Женщина-Дева
Девам, несмотря на усиление Плутона, Венеры и ослабление антагониста в лице Марса, необходимо быть осторожнее на этой неделе. Успех и удача будут рядом, но важно следить за знаками опасности, которые могут предсказывать появление неурядиц.
Женщины этого земного знака будут в ударе. Их успехи на любом поприще могут спровоцировать появление завистниц. Также астрологи этим женщинам советуют держать баланс в самых важных для них сферах жизни. Нужно осторожно просчитывать риски и быть осторожнее в плане принятия важных решений.
Женщина-Весы
В эти семь дней женщин-Весов ждут сюрпризы самого разного характера. Резкая смена энергетики сразу четырех планет грозит неожиданными новостями, новыми открытиями и судьбоносными моментами.
Динамичное развитие событий продлится долго, но кульминацией можно считать именно эти семь дней. Представительницы данного знака будут в очень выгодном положении. Там, где остальные знаки вынуждены будут подчиняться правилам под угрозой неудач, прекрасные Весы смогут позволить себе делать то, что выгодно им в данный момент. Это станет возможно благодаря сильной интуиции.
Женщина-Скорпион
Женщин-Скорпионов ждет удачное стечение обстоятельств в работе и бизнесе, финансовой сфере. Сильный ритуал под названием «ключ удачи» поможет Скорпионам добиться значительных перемен в желаемой сфере максимально быстро, обойдя стороной все препятствия.
Согласно гороскопу, эти семь дней лучше потратить на поиски новых способов самовыражения: даже самые незначительные перемены и успехи в это время могут стать первым шагом к новой жизни. Эти женщины будут крайне мотивированы, так что важно не унывать лишний раз.
Женщина-Стрелец
Известно, что тот, кто хочет двигаться вверх, должен искать лестницу. В этот период лестницей для женщин-Стрельцов будут выступать другие люди. Они помогут в работе, в поисках новой мотивации, в повышении настроения.
Для успехов в жизни потребуется взглянуть на вещи под другим углом и, скорее всего, сменить стратегию действий. Сатурн и Плутон запустят механизмы глобальных перемен и переоценки ценностей. Это будет удачное время для поисков себя и для поисков любви.
Женщина-Козерог
Любимая работа, творческая активность, релаксация - всё это будет полезным для женщин данного знака. Козероги прекрасного пола могут рассчитывать на благосклонность планет. Венера поможет этим дамам лучше принимать самостоятельные решения и идти навстречу своим целям.
Возможно, стоит вернуться к делам, начатым зимой. В целом сейчас удачное время для кардинальных перемен в жизни. Появятся новые выгодные перспективы во всех сферах. Меркурий, Сатурн и Плутон помогут Козерогам запрограммировать своё мышление на лучшую жизнь.
Женщина-Водолей
Женщин этого знака могут ожидать новые успехи в сфере романтических отношений, работе, домашних делах. Эта неделя обещает быть знаковой и судьбоносной. Обрести уверенность в себе можно путем общения с близкими, а также во время занятий любимыми делами.
Есть лишь одна проблема - энергетически опасные люди в окружении. Прекрасным Водолеям нужно быть осторожнее, поскольку у них на волне успеха могут появиться новые враги и завистницы.
В сложных ситуациях нужно почаще прислушиваться к шестому чувству. Оно их не обманет.
Женщина-Рыбы
Принятые решения в эти семь дней непременно отразятся на дальнейшей судьбе, так что импульсивность и поспешность желательно оставить для другого времени. Можно смело планировать новые дела на ближайшее будущее.
Это отличное время для преображения внешности, покупки новых вещей, маникюра, новой прически и так далее. Рыбам нужно заниматься собой. Если они хотят изменить свою жизнь, то не стоит фокусироваться на чужих делах и успехах. Зависть ни к чему хорошему не приведет, ровно как сравнение себя с другими женщинами.