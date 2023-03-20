Разбивающие сердце кадры: жена Брюса Уиллиса показала новое видео с актером

19 марта легендарный американский актер Брюс Уиллис отметил День рождения - ему исполнилось 68 лет. К сожалению, и для самого Крепкого орешка, и для его семьи этот праздник оказался очень грустным - Уиллис борется с лобно-височной деменцией, которая быстро прогрессирует.

Его преданная жена, британская модель и актриса Эмма Хеминг, на своей странице в Instagram показала свои честные эмоции, с которых для нее начался этот день (как и каждый день). Эмма признается: ее утро было полным слез горя, однако ради Брюса и их детей она надевает «штанишки взрослой девочки», и идет создавать комфорт и уют для дорогих сердцу людей.

Также жена Брюса Уиллиса показала трогательный ролик, собранный из фото и видео из семейного архива до болезни актера. Эмма признается: пересматривать подобный материал для нее - как нож в сердце, однако она считает своим долгом показывать Уиллиса именно таким - беззаботным и веселым. Ради его поклонников, и ради собственной памяти о нем.