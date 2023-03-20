«Человек с нормальной нервной системой так не сделает!» – говорит Мерли из Рапламаа, обнаружившая собаку, помещенную в пластиковый ящик, а затем брошенную в реку Вигала. В Эстонском обществе защиты животных говорят, что владелец сожалеет о своем поступке, пишет Elu24.
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«Жуткие твари до сих пор вокруг нас!» В реке Вигала нашли собаку в пластиковом ящике
«Жуткие твари до сих пор вокруг нас!» В реке Вигала нашли собаку в пластиковом ящике
Ужасающие фотографии были опубликованы в группе Raplamaa rahvas в Facebook в воскресенье днем. «Жаль, что есть люди, которые считают правильным посадить собаку в ящик, обвязать его веревкой и бросить в реку», – пишет автор публикации Мерли.
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