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«Жуткие твари до сих пор вокруг нас!» В реке Вигала нашли собаку в пластиковом ящике

Мерилин Няреп Кетлин Крузе
«Жуткие твари до сих пор вокруг нас!» В реке Вигала нашли собаку в пластиковом ящике
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Найденная в реке собака.
Найденная в реке собака. Фото: Erakogu

«Человек с нормальной нервной системой так не сделает!» – говорит Мерли из Рапламаа, обнаружившая собаку, помещенную в пластиковый ящик, а затем брошенную в реку Вигала. В Эстонском обществе защиты животных говорят, что владелец сожалеет о своем поступке, пишет Elu24.

Ужасающие фотографии были опубликованы в группе Raplamaa rahvas в Facebook в воскресенье днем. «Жаль, что есть люди, которые считают правильным посадить собаку в ящик, обвязать его веревкой и бросить в реку», – пишет автор публикации Мерли.

Во время прогулки она обнаружила, что на берегу реки Вигала лежит ящик. Однако, подойдя ближе, она увидела внутри собаку. «Когда-то в детстве я видела результат действий такого же садиста, и этот образ до сих пор у меня перед глазами. Вокруг нас до сих пор жуткие твари», – говорит женщина, которая находится в большом шоке. «Человек с нормальной нервной системой так не сделает!»

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