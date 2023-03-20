Он трагически погиб в преддверии выигрыша.
Не узнал о джекпоте: мужчина выиграл в лотерею через несколько дней после своей смерти
В Шотландии мужчина погиб, прежде чем узнать долю выигрыша в лотерею в размере почти 10 миллионов долларов. 59-летний Эндрю Гиллион много лет играл в лотерею с почтовыми индексами, пишет ladbible.com. Он мечтал взять свою семью в отпуск, но все изменилось, когда Эндрю упал с лестницы и сломал шею.
Несмотря на смерть, мужчина все равно считается одним из победителей крупнейшего в Шотландии джекпота лотереи с одним почтовым индексом.
Представив, что было бы, будь ее отец еще жив, она сказала: «Я бы услышала взволнованный телефонный звонок от него, в котором он бы сообщил мне, что выиграл, и я знаю, что его первой мыслью было бы заказать нам всем отпуск. С тех пор как он ушел от нас, было так много знаков, и я уверена, что он наблюдает, и смеется: я же тебе говорил. Я помню, как он говорил: ну, ты не будешь смеяться, когда я выиграю. И он был прав, я не смеялась, я плакала».
Эндрю получил долю в размере 8092 фунтов стерлингов (9890 долларов) по джекпоту в размере 7,9 миллиона фунтов стерлингов (9,5 млн долларов США), который был разделен между всеми победителями, жившими на той же улице, что и он.