Новый скандал из-за миллионов Элвиса Пресли спустя 45 лет после смерти музыканта: в чем дело?

Все началось в 1993 году, когда 25-летняя Лиза Мари, согласно завещанию отца, получила $100 млн и знаменитое поместье Грейсленд в придачу. Тогда девушка назначила совладельцами и управляющими столь щедрого «приданого» свою мать Присциллу, а также бизнес-менеджера Барри Сигела. Однако в 2016 году она поменяла решение и оформила документы, согласно которым в случае ее смерти финансовый контроль над трастом должны получить ее четверо детей: Райли, Бен (он покончил с собой в 2020-м – еще одна трагическая глава в истории семьи), а также 14-летние близнецы Харпер и Финли по достижению совершеннолетия.