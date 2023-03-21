Гороскоп на 21 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Рак

Раку будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Рака к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Рак будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Лев

Лев будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму. И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Лев собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Льва все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Лев будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Дева