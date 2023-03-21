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Гороскоп на 21 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 21 марта 2023 года для всех знаков Зодиака
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Фото. Иллюстративное фото
Фото. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно.

Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения. Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело будет гораздо сложнее обычного.

Овен

Обстоятельства не дадут Овну возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Овну придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Овен способен с удивлением обнаружить, что его мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался.

Телец

Счастье Тельца – в его собственных руках. Вернее, в его собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Телец вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Тельца – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: им вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Близнецы не прогадают. Этот порыв может принести в их жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Рак

Раку будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Рака к концентрации близки к абсолютному минимуму. Зато Рак будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Лев

Лев будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму. И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Лев собирается именно с ними. Впрочем, в глазах Льва все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Лев будет склонен добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Дева

Мысли Девы способны легко перескакивать с одного на другое – в ее голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все ее мысли окажутся ценными, однако ум Девы будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у нее велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Девы могут быть проблемы.

Весы

Весы способны с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это будет выбивать Весы из колеи, мешая им сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Весы способны понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет им в делах, требующих дотошности и конкретики.

Скорпион

Звезды гороскопа советуют Скорпиону поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Скорпиона небезразлично, сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Скорпионы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Стрелец

В голове у Стрельца может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Стрелец захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить Стрельцу немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Стрелец уверен в своих грандиозных планах?

Козерог

В доме Козерога или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак – Козерог, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Козерог будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит.

Водолей

Водолею может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Водолея отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Водолей уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Рыбы

Рыбы имеют все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если они сумеют донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Рыбам, что их интеллектуальный потенциал достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет их слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Рыбам удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок, сообщает 1001goroskop.ru.

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