В воскресенье днем жительница Пярну поделилась в Фейсбук-сообществе «Замечено в Пярну» фотографиями, сделанными рядом с магазином Lidl, и полюбопытствовала, что же такого произошло, что были вызваны спасатели и покупателям пришлось покинуть магазин.
В пярнуский Lidl вызвали пожарных: «Цены были такими горячими, что пришлось тушить?»
«Цены были такими горячими, что пришлось тушить?», - пошутили некоторые пярнусцы. Другие считают, что это были учения. «Кто-то из сотрудников почувствовал запах гари. Были вызваны спасатели», - выразила мнение Эгле. Прийт, напротив, считает, что, должно быть, сработал дымовой датчик, но пожара не было.
Что произошло?
Катрин Сеппель, менеджер по коммуникациям Lidl Estonia, сказала, что в воскресенье в магазине в Пярну чувствовался запах дыма. «Сотрудники магазина немедленно начали эвакуацию людей и сообщили в Центр тревоги. Пожарная бригада проверила здание и не обнаружила возгорания. Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, поэтому всегда важнее сначала тщательно проверить и обеспечить безопасность сотрудников и покупателей», - пояснила Сеппель.
Андра Вяэртмаа, менеджер по коммуникациям Спасательного департамента, сообщила, что в 16:47 в воскресенье, 19 марта, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в магазине Lidl на улице Рийя в Пярну чувствуется запах дыма. «К моменту прибытия спасателей сотрудники уже эвакуировали всех людей, находившихся в магазине. Пожарные проверили все помещения и крышу здания, но пожара не обнаружили, уровень угарного газа также был нулевым», - сказала Вяэртмаа.