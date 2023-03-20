В пярнуский Lidl вызвали пожарных: «Цены были такими горячими, что пришлось тушить?»

«Цены были такими горячими, что пришлось тушить?», - пошутили некоторые пярнусцы. Другие считают, что это были учения. «Кто-то из сотрудников почувствовал запах гари. Были вызваны спасатели», - выразила мнение Эгле. Прийт, напротив, считает, что, должно быть, сработал дымовой датчик, но пожара не было.

Спасательная машина прибывает в Lidl. Фото: Erakogu

Что произошло?

Катрин Сеппель, менеджер по коммуникациям Lidl Estonia, сказала, что в воскресенье в магазине в Пярну чувствовался запах дыма. «Сотрудники магазина немедленно начали эвакуацию людей и сообщили в Центр тревоги. Пожарная бригада проверила здание и не обнаружила возгорания. Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, поэтому всегда важнее сначала тщательно проверить и обеспечить безопасность сотрудников и покупателей», - пояснила Сеппель.